Bir kamyon dolusu kaçak göçmeni daha şehrin ortasına bıraktılar. Bunun suçlusu kim şimdi

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntüler gündeme damga vurdu. Türkiye'ye giren göçmen akımı devam ederken son görüntü de Aydın'ın Söke ilçesinden geldi. Bölgede çekilen görüntülerde, yol kenarında durmuş bir tırın içerisinden kaçak yolla Türkiye'ye gelen onlarca göçmen çıktı.
Tırın içinden yola atlayan düzensiz göçmenler, hızlı bir şekilde etraftan uzaklaşarak gözden kayboldu. Çarpıcı görüntüler kısa sürede de sosyal medyada yayıldı.
90 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI
Yenicami Mahallesi'nde park halindeki kamyondan bir grubun inerek kaçtığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, cadde ve sokaklara kaçan aralarında çocukların da bulunduğu 90 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, kamyon sürücüsünü arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: ODATV
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.