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  • Bir kamyon dolusu kaçak göçmeni daha şehrin ortasına bıraktılar. Bunun suçlusu kim şimdi

Bir kamyon dolusu kaçak göçmeni daha şehrin ortasına bıraktılar. Bunun suçlusu kim şimdi

Aydın'dan yansıyan görüntülerde, yol kenarında duran kamyondan onlarca yeni kaçak göçmenin çıktığı görüldü. O görüntüler büyük tepki topladı. 

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 10:36
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Sessiz değil, göz göre göre işgal. Aydın'da bir kamyon dolusu kaçak göçmeni da şehrin ortasına bıraktılar. Bunun suçlusu kim şimdi

Bir kamyon dolusu kaçak göçmeni daha şehrin ortasına bıraktılar. Bunun suçlusu kim şimdi
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Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntüler gündeme damga vurdu. Türkiye'ye giren göçmen akımı devam ederken son görüntü de Aydın'ın Söke ilçesinden geldi. Bölgede çekilen görüntülerde, yol kenarında durmuş bir tırın içerisinden kaçak yolla Türkiye'ye gelen onlarca göçmen çıktı. 

Tırın içinden yola atlayan düzensiz göçmenler, hızlı bir şekilde etraftan uzaklaşarak gözden kayboldu. Çarpıcı görüntüler kısa sürede de sosyal medyada yayıldı.

90 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

Yenicami Mahallesi'nde park halindeki kamyondan bir grubun inerek kaçtığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, cadde ve sokaklara kaçan aralarında çocukların da bulunduğu 90 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, kamyon sürücüsünü arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ODATV

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Misafir
29.09.2022 11:59
Planlı programlı olarak yapılan, bir nevi istila. İlgilileri, eğer isteseler bunu rahatlıkla durdurabilirler.ama nedense hiçbirşey yapmıyorlar.  
 
Dış Güçler
29.09.2022 11:55
Bunu kim tezgahladı kim göz yumdu  
 
Mikado
29.09.2022 11:53
Ülkemiz bilinçli olarak sessiz işgale uğratılmaktadır.  
 
TÜM YORUMLAR (21)
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