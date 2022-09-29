Bir kamyon dolusu kaçak göçmeni daha şehrin ortasına bıraktılar. Bunun suçlusu kim şimdi

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 10:36

Son Güncelleme: 29 Eylül 2022 Perşembe - 11:41 Takip Et

Sessiz değil, göz göre göre işgal. Aydın'da bir kamyon dolusu kaçak göçmeni da şehrin ortasına bıraktılar. Bunun suçlusu kim şimdi