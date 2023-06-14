4 bin TL ikramiye kazandı sandı. Gerçeği duyunca havalara uçtu

İstanbul’da emekli bir vatandaş ikramiyeden 4 bin lira kazandığına sevinirken 4 milyon lira kazandığını öğrenince şaştı kaldı.

4 bin TL ikramiye kazandı sandı. Gerçeği duyunca havalara uçtu

DHA’nın haberine göre olay, Üsküdar'da bir şans oyunu bayisinde meydana geldi. Bayinin bulunduğu mahallede yaşayan bir kişi, şans oyunu oynamak için girdiği bayiden kazı kazan kuponu aldı.

Kupona 4 bin TL çıktığını zanneden kişi, biletini bayideki görevliye verdi. O sırada işletme sahibi İbrahim Ekici'nin yerine bakan annesi de durumu fark etmeyerek 4 bin TL ödemeyi yaptı.

Akşam dükkana gelen işletme sahibi İbrahim Ekici, biletleri kontrol ettiğinde bir bilete 4 milyon TL çıktığını fark etti.

Gündüz bayiye bakan annesini arayan İbrahim Ekici, annesinin, "Ben 4 bin lira verdim" demesiyle güvenlik kamerasını kontrol etti. Kameradaki talihliyi tanıyan Ekici, kendisine telefonla ulaşarak 4 bin lira değil 4 milyon lira çıktığını söyledi. Şans oyununda kazandığını miktarı duyan talihli büyük şaşkınlık yaşadı. İl dışında olan talihli, işletme sahibi Ekici'ye kendisi adına ikramiyeyi tahsil etmesini istedi.

Karışıklığı fark ederek talihliye parasını teslim eden işletme sahibi İbrahim Ekici, "Ben olmadığım bir zamanda dükkana annem bakıyordu. Annem, 4 bin lira çıktı diye ağabeye parayı veriyor. O da sevinerek gidiyor. Daha sonra akşam olunca, şans oyunlarını kontrol ediyorum, doğru mu değil mi diye. Şans oyunundan 4 bin TL değil de 4 milyon TL çıktığını fark ettim. Annemi aradım. Birisine 4 bin TL çıktığını söyledi. Daha sonra güvenlik kamerasına baktığımızda kişiyi tespit ettim. Kendisini aradım, il dışından olduğunu söyleyince parayı ben tahsil ettim. Geldikten sonra da parayı teslim ettim. Bunu kimse yapmaz diye söylediler, biz böyle öğrendik, böyle büyüdük. Ailemizden böyle gördük, doğrunun bu olduğunu düşünüyorum. Vicdanım rahat, gönlümüzü yaptı teşekkür ediyoruz kendisine" dedi.

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