4. Enflasyon Raporu perşembe günü açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın 4. Enflasyon Raporu'nu 2 Kasım Perşembe günü Ankara'da açıklayacak.

KAYNAK: AA
4. Enflasyon Raporu perşembe günü açıklanacak

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-IV'ün tanıtımı amacıyla perşembe günü saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

Toplantı,TCMB'nininternetsitesindeki''https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin'' adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e yükseltirken, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 33'e güncelledi. Banka, 2025 yıl sonunda enflasyonunun ise yüzde 15'e gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

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