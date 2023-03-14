14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

4 ilde okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilin bazı ilçelerinde bugün eğitime ara verildi. İşte o iller...

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 10:57
Takip Et

4 ilde okullar tatil edildi

4 ilde okullar tatil edildi
+
Aa
-

Yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilin bazı ilçelerinde 14 Mart Salı günü eğitime ara verildiği açıklandı.

1- YOZGAT

Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde köy okulları ile köylerden taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Aydıncık ve Çekerek ilçesinde de kar ve buzlanma nedeniyle tüm okulların 14 Mart Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

2- TOKAT

Tokat'ın Zile ilçesinde taşımalı okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, AA muhabirine, meteorolojik verilere göre yarın ilçede kar yağışının etkili olmasının beklendiğini söyledi. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini belirten Özdemir, "Bu nedenle ilçe genelinde taşımalı eğitim verilen okullarımızda eğitim ve öğretime 14 Mart Salı günü ara verilmiştir" dedi.

3- ÇORUM

Çorum'un Mecitözü ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Mecitözü Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Mart 2023 Salı günü bir gün süreyle tüm okullar tatil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

4- SAMSUN

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Ladik ilçesinin tamamında, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Mart Salı ara verildiğini duyurdu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
1
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
2
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
3
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
4
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Taner Sağır istifa etti
5
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
6
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
7
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı
﻿Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı
﻿Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı
﻿Kurşun yağmuruna tutulan gençler çaylarını bırakmadı
﻿Kurşun yağmuruna tutulan gençler çaylarını bırakmadı
﻿Kurşun yağmuruna tutulan gençler çaylarını bırakmadı
﻿791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı
﻿791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı
﻿791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı
﻿Marc Bartra'dan ayrılık açıklaması
﻿Marc Bartra'dan ayrılık açıklaması
﻿Marc Bartra'dan ayrılık açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.