4 katlı binada yangın

Kayseri’de 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

4 katlı binada yangın

İHA’nın haberine göre, ilçeye bağlı Yavuzselim Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

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Öte yandan, bina sakinleri tedbir amaçlı belediye misafirhanelerine yerleştirildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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