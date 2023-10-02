4 torun sahibi 59 yaşındaki Ayşe teyze üniversiteli oldu. Azmin zaferi

Yozgat’ta ortaokul ve liseyi açıktan bitirdikten sonra üniversiteyi kazanan Ayşe Kayhan (59), Yozgat Bozok Üniversitesi'nde ilk derse katıldı.

KAYNAK: DHA
4 torun sahibi 59 yaşındaki Ayşe teyze üniversiteli oldu. Azmin zaferi

Yozgat'ta yaşayan 3 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Ayşe Kayhan, Kuran kursundaki hocasının yönlendirmesiyle ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdi. Halk eğitim merkezinde kurslara katılarak, üniversite sınavına hazırlanan Kayhan, 2023- Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası ek yerleştirme ile Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı. İlk dersine katılmak için gelen Kayhan'ı, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar fakülte önünde karşıladı.

ortaokul-ve-liseyi-aciktan-bitirip-59-yasinda-universiteli-oldu-3301-dhaphoto6.jpg"ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUM"

Azmi nedeniyle Kayhan'ı tebrik eden Prof. Dr. Yaşar, "Türk dili ve edebiyatı bölümüne başlıyor. Öğrencimiz; ama yaşı bizden büyük kıymetli ablamız. Bu yaşta bir şeyler yapıyor olmak çok önemli. Örnek olmasını istiyorum. Üniversitemiz adına gurur duydum" dedi. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca da Kayhan'ın dersliğini ziyaret ederek, çiçek verdi. Prof. Dr. Karaca, başarının sınırının olmadığını ifade ederek, "Bir insan istediği zaman, azmettiği zaman her yaşta her şeyi başarabilir. Ayşe ablamızın üniversite ideali vardı. Bu ideali burada yaşayacak ve yaşatacak" diye konuştu.

ortaokul-ve-liseyi-aciktan-bitirip-59-yasinda-universiteli-oldu-3301-dhaphoto3.jpg"EN BÜYÜK HAYALİM OKUMAKTI"

Ayşe Kayhan, çocuklarını ve torunlarını büyüttükten sonra hayatında bir boşluk hissettiğini belirterek, "Halk eğitim merkezinde üniversite hazırlık kurslarına katıldım. Orada Mehmet Doğan hocamız bana çok destek oldu. Üniversite tercihlerimi yaptı, kendisine çok teşekkür ediyorum. Şu an çok heyecanlıyım. Buradaki öğrenciler, torunumun yaşında. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Kendime de başarılar diliyorum. En büyük hayalim; üniversiteye girmek ve okumaktı. Sadece hayal ediyor, umut etmiyordum. Benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Hayalim gerçek oldu. Çok mutluyum" dedi.

ortaokul-ve-liseyi-aciktan-bitirip-59-yasinda-universiteli-oldu-3301-dhaphoto2.jpg

ortaokul-ve-liseyi-aciktan-bitirip-59-yasinda-universiteli-oldu-3301-dhaphoto1.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Son Haberler
Meteoroloji’den ‘herkes tedbirli olsun’ diyerek açıkladı. 5 ili çok kuvvetli yağış vuracak Gündem
Meteoroloji’den ‘herkes tedbirli olsun’ diyerek açıkladı. 5 ili çok kuvvetli yağış vuracak
Erik Ten Hag'dan flaş Altay Bayındır açıklaması Spor
Erik Ten Hag'dan flaş Altay Bayındır açıklaması
Dilan Polat kardeşi Sıla Doğu'nun namaz kıldığı anları paylaştı. Canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmiş evinde uyuşturucu çıkmıştı Magazin
Dilan Polat kardeşi Sıla Doğu'nun namaz kıldığı anları paylaştı. Canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmiş evinde uyuşturucu çıkmıştı
Borsa günü rekorlarla tamamladı Ekonomi
Borsa günü rekorlarla tamamladı
İslam Memiş altın sahiplerini uyardı: "Sakın gaza gelip bu hatayı yapmayın" Ekonomi
İslam Memiş altın sahiplerini uyardı: "Sakın gaza gelip bu hatayı yapmayın"
Şahinler çetesi hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama Gündem
Şahinler çetesi hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama
Alaçam'da yangın: 1 ölü Gündem
Alaçam'da yangın: 1 ölü