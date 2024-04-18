Borçla değil servetle doğuyorlar

Türkiye'de doğan çocuklar dünyaya 'merhaba' derken hanelerine borç yazılırken, Norveç'te doğan ve doğacak çocuklar servet içinde doğumhaneden çıkıyor. Norveç Varlık Fonu 2024 yılının üç ayındaki karı dudak uçuklattı. Tam 109 milyar dolar...Yeni doğan çocuklar bile dünyaya gelirken, hanelerine tam 283 dolar yazılıyor. Kısacası servetle dünyaya 'merhaba' diyorlar.

DUDAK UÇUKLATAN KÂR

Piyasa değeri 1 trilyon 610 milyar dolara yükselen Norveç Varlık Fonu'nun 2024’ün üç ayında 109 milyar dolar rekor kâr elde ettiği açıklandı.

Fonda her Norveç vatandaşına düşen tutar 283 bin dolara (9.2 milyon TL) ulaştı.

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, 2024’ün ilk çeyreğinde teknoloji hisselerine yaptığı yatırımlardan elde ettiği güçlü getirilerle 1,2 trilyon Norveç kronu (109 milyar dolar) yatırım kâr duyurdu.

Türkiye’de doğan çocuklar borç içine doğarken, Norveç’te yeni doğanlar 283 bin dolar varlıkla doğuyor. Bu da ekonomi olarak gelişmişliğin göstergesi. Felakla nasla ekonominin yürümediğini kanıtlayan bir veri.

Yapılan açıklamada, fonun ana varlık sınıfı olan Borsa portföyünün ise yaklaşık yüzde 9,1 değerlendiği belirtilerek, fonun piyasa değerinin 31 Marttan bu yana 17,719 trilyon Norveç kronu (1 trilyon 610 milyar dolar) olduğu aktarıldı.

Norveç Varlık Fonu, 2024’ün ilk çeyreğinde sabit getirili menkul kıymet yatırımlarından yüzde 0,4, borsada işleme alınmayan gayrimenkul yatırımlarından ise yüzde 0,5 zarar belirtti.

Söz konusu açıklamada, fonun portföy dağılımının, yüzde 72,1 hisse senetleri, yüzde 26 sabit getirili menkul kıymetler, yüzde 1,8 gayrimenkul yatırımları ve yüzde 0,1 halka arz olmayan yenilenebilir enerji altyapı yatırımları kapsamında olduğu aktarıldı.

Fonun Yatırım Yönetimi Başkan Yardımcısı Trond Grande, incelemesiğnde "Hisse senedi yatırımlarımız ilk çeyrekte özellikle teknoloji sektörünün etkisiyle çok güçlü bir getiri elde etti" ifadelerine yer verdi.

Norveç Varlık Fonu, 1990'dan bu yana ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor.

Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek kuşaklar için biriktiriliyor. Fonun, Norveç dışında 72 ülke ve 8 bin 859'dan fazla firmada yatırımı mevcutken, dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,5'ini elinde bulunduruyor.