4 yıl sonra 3'te 0 çektik

Kaynak: AA
4 yıl sonra 3'te 0 çektik
Türkiye, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 4 yıl sonra finale takım çıkartamayarak büyük üzüntü yaşattı.

Temsilcilerimizden VakıfBank çeyrek, Fenerbahçe ile Eczacıbaşı ise yarı finalde elendi.

Türkiye, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3 takımla temsil edildi. Son 2 sezonun şampiyonu VakıfBank çeyrek finalde veda etti.

Yarı finale çıkan takımlardan Fenerbahçe Opet, İtalyan temsilcisi Allianz Vero Volley'e, Eczacıbaşı Dynavit ise bir başka İtalyan takımı A. Carraro Imoco'ya kaybederek turnuvaya havlu attı.

Son olarak 2018-2019 sezonunda finale çıkamayan Türk takımları, 4 yıl aradan sonra bir kez daha final göremedi. 2019-2020 sezonunda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen turnuvada, 2020-2021 ve 2021-2022'de VakıfBank, 2022-2023'te ise VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit final mücadelesi vermişti.

Ayrıca son 13 sezonda ikinci kez Türk takımları finale yükselemedi.

Eczacıbaşı, Imoco'yu konuk etti

Eczacıbaşı Dynavit, yarı final rövanş maçında A. Carraro Imoco'ya 3-1 yenildi.

Deplasmandaki ilk maçı 2-0 öndeyken 3-2 kaybeden turuncu-beyazlılar, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda İtalyan temsilcisini ağırladı.

Mücadeleyi 3-1 kaybeden Eczacıbaşı, geçen sezon final oynadığı CEV Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde havlu attı.

TVF Başkanı Üstündağ tribünde

Eczacıbaşı Dynavit-A. Carraro Imoco karşılaşmasını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmayı protokol tribününden takip eden başkan Üstündağ'a Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı eşlik etti.


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