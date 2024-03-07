İlkin Aydın nefes kesti. Bu kadar da olmaz ki. Herkes Galatasaray'ın milli voleybolcusunu konuşuyor

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasında başrolü İlkin Aydın oynadı.

24 yaşındaki güzel yıldız geçen sezon sarı kırmızılı takımın yenildiği bir maçta gözyaşlarını tutamamıştı.

Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu vurgulayan İlkin Aydın, sarı kırmızılı takımın Beşiktaş'ı 3-2 yendiği maçta da hırsıyla dikkatleri çekti.

2-0 geriye düşmelerine rağmen yılmayan İlkin Aydın'ın önderliğindeki sarı kırmızılılar salondan galip ayrılmayı başardı.

İlkin Aydın'ın maçtan sonraki sözleri de dikkat çekiciydi. Şöyle konuştu:

"Futbol takımımızın Beşiktaş’a karşı aldığı galibiyeti devam ettirmek istedik. Bugün sahada savaşan bir Galatasaray vardı. 2-0 geriye düşmemize rağmen hiç kimse pes etmedi."