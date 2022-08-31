Erkekler zayıflamak için ne yapmalı? Erkekler için en çok kilo verdiren diyet listeleri

Yasemin.com’un haberine göre; Masa başı işte çalışan erkeklerin hareketsiz oturmaktan çok hızlı kilo aldığı bildirildi. Yapılan araştırmalara göre kilolu olan erkekler, kilolu olan kadınlara göre daha fazla kronik hastalık riskine sahip olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.
Uzmanlara göre hareketsiz çalışan erkeklerin kilo almaması ve sağlıklı olması için beslenmelerinde sağlıklı olan yiyecekler tüketmesi gerektiği vurgulandı.
Erkeklerde özellikle bel çevresinde biriken inatçı yağları yok etmek için günlük yaşantısında sürekli uygulayacağı diyet listesi hazırlandı.
İşte erkekler için en kolay kilo verdiren diyet listesi:
ERKEKLER İÇİN KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ
SABAH
1 bardak şekersiz çay veya kahve
2 kibrit kutusu peynir
1 tabak yağsız salata
1 ince dilim buğday ekmeği
1 haşlanmış yumurta
ÖĞLE
4 orta boy köfte (2 adet pirzola veya 1 adet çipura
1 kâse yoğurt
YEMEKTEN SONRA
Şekersiz çay ya da kahve
ARA ÖĞÜN
2 adet mevsiminde olan meyve
2 adet galeta
AKŞAM
6 yemek kaşığı sebze yemeği yiyin.
1 porsiyon yağsız salata
1 kase çorba
1 adet ince bir dilim kepek ekmeği
Akşam 1 adet meyve yiyebilirsiniz.
PÜF NOKTA: Akşam yemeğinde ağır şeyler yemeyin ve yatmadan önce ağır yemekler yemeyin.
Egzersiz ile birlikte hayata geçirilecek doğru beslenme ile daha sağlıklı ve fit bir görünüme kavuşabilirsiniz.
40 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER İÇİN TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER
Zeytinyağı
Yabanmersini
Domates
Yeşil çay
Brokoli
Hindi
Kırmızı biber
Muz
ERKEKLERİN UYGULAYABİLECEĞİ DİYETLER
Akdeniz diyeti
Yüksek proteinli diyetler
Düşük karbonhidrat diyeti
Tam gıdalı bitki bazlı diyeti
Yüksek lifli diyet
Enerji ve besin yoğunluğuna odaklanan diyetler
Paleo diyeti
Dash diyeti ve Akdeniz diyeti kombinasyonu
Aralıklı enerji kısıtlaması
Vejeteryan diyetler
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