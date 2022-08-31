Erkekler zayıflamak için ne yapmalı? Erkekler için en çok kilo verdiren diyet listeleri

Yasemin.com’un haberine göre; Masa başı işte çalışan erkeklerin hareketsiz oturmaktan çok hızlı kilo aldığı bildirildi. Yapılan araştırmalara göre kilolu olan erkekler, kilolu olan kadınlara göre daha fazla kronik hastalık riskine sahip olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

Uzmanlara göre hareketsiz çalışan erkeklerin kilo almaması ve sağlıklı olması için beslenmelerinde sağlıklı olan yiyecekler tüketmesi gerektiği vurgulandı.

Erkeklerde özellikle bel çevresinde biriken inatçı yağları yok etmek için günlük yaşantısında sürekli uygulayacağı diyet listesi hazırlandı.

İşte erkekler için en kolay kilo verdiren diyet listesi:

ERKEKLER İÇİN KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ

SABAH

1 bardak şekersiz çay veya kahve

2 kibrit kutusu peynir

1 tabak yağsız salata

1 ince dilim buğday ekmeği

1 haşlanmış yumurta

ÖĞLE

4 orta boy köfte (2 adet pirzola veya 1 adet çipura

1 kâse yoğurt

YEMEKTEN SONRA

Şekersiz çay ya da kahve

ARA ÖĞÜN

2 adet mevsiminde olan meyve

2 adet galeta

AKŞAM

6 yemek kaşığı sebze yemeği yiyin.

1 porsiyon yağsız salata

1 kase çorba

1 adet ince bir dilim kepek ekmeği

Akşam 1 adet meyve yiyebilirsiniz.

PÜF NOKTA: Akşam yemeğinde ağır şeyler yemeyin ve yatmadan önce ağır yemekler yemeyin.

Egzersiz ile birlikte hayata geçirilecek doğru beslenme ile daha sağlıklı ve fit bir görünüme kavuşabilirsiniz.

40 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER İÇİN TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER

Zeytinyağı

Yabanmersini

Domates

Yeşil çay

Brokoli

Hindi

Kırmızı biber

Muz

ERKEKLERİN UYGULAYABİLECEĞİ DİYETLER

Akdeniz diyeti

Yüksek proteinli diyetler

Düşük karbonhidrat diyeti

Tam gıdalı bitki bazlı diyeti

Yüksek lifli diyet

Enerji ve besin yoğunluğuna odaklanan diyetler

Paleo diyeti

Dash diyeti ve Akdeniz diyeti kombinasyonu

Aralıklı enerji kısıtlaması

Vejeteryan diyetler