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Erkekler zayıflamak için ne yapmalı? Erkekler için en çok kilo verdiren diyet listeleri

Yapılan araştırmalardan dikkat çeken sonuçlar çıktı. Erkekler zayıflamak için ne yapmalı? İşte kilo vermek isteyen erkekler için beslenme önerileri...

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:53
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40 yaş üstü erkekler için tüketilmesi gereken besinler. Erkekler zayıflamak için ne yapmalı? Erkekler için en çok kilo verdiren diyet listeleri

Erkekler zayıflamak için ne yapmalı? Erkekler için en çok kilo verdiren diyet listeleri
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Yasemin.com’un haberine göre; Masa başı işte çalışan erkeklerin hareketsiz oturmaktan çok hızlı kilo aldığı bildirildi. Yapılan araştırmalara göre kilolu olan erkekler, kilolu olan kadınlara göre daha fazla kronik hastalık riskine sahip olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

Uzmanlara göre hareketsiz çalışan erkeklerin kilo almaması ve sağlıklı olması için beslenmelerinde sağlıklı olan yiyecekler tüketmesi gerektiği vurgulandı.
Erkeklerde özellikle bel çevresinde biriken inatçı yağları yok etmek için günlük yaşantısında sürekli uygulayacağı diyet listesi hazırlandı.

İşte erkekler için en kolay kilo verdiren diyet listesi:

ERKEKLER İÇİN KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ

SABAH 

1 bardak şekersiz çay veya kahve
2 kibrit kutusu peynir
1 tabak yağsız salata
1 ince dilim buğday ekmeği
1 haşlanmış yumurta

ÖĞLE

4 orta boy köfte (2 adet pirzola veya 1 adet çipura
1 kâse yoğurt

YEMEKTEN SONRA

Şekersiz çay ya da kahve

ARA ÖĞÜN

2 adet mevsiminde olan meyve
2 adet galeta

AKŞAM

6 yemek kaşığı sebze yemeği yiyin.
1 porsiyon yağsız salata
1 kase çorba
1 adet ince bir dilim kepek ekmeği
Akşam 1 adet meyve yiyebilirsiniz.

PÜF NOKTA: Akşam yemeğinde ağır şeyler yemeyin ve yatmadan önce ağır yemekler  yemeyin.

Egzersiz ile birlikte hayata geçirilecek doğru beslenme ile daha sağlıklı ve fit bir görünüme kavuşabilirsiniz. 

40 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER İÇİN TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER 

Zeytinyağı
Yabanmersini
Domates
Yeşil çay
Brokoli
Hindi
Kırmızı biber
Muz

ERKEKLERİN UYGULAYABİLECEĞİ DİYETLER

Akdeniz diyeti
Yüksek proteinli diyetler
Düşük karbonhidrat diyeti
Tam gıdalı bitki bazlı diyeti
Yüksek lifli diyet
Enerji ve besin yoğunluğuna odaklanan diyetler
Paleo diyeti
Dash diyeti ve Akdeniz diyeti kombinasyonu
Aralıklı enerji kısıtlaması
Vejeteryan diyetler

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