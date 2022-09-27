Usta oyuncu Mehmet Esen ameliyat oldu! 42 yıllık dostu yalnız bırakmadı

Oyuncu Talat Bulut, tıkanan aort damarı açılan ve aort kapağı değiştirilen yakın dostu Mehmet Esen'i hastanede ziyaret etti.

Mehmet Esen ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Bulut, "Bu dostluk 42 yıllık... Bugün çok sağlıklı görünüyorsa, çok riskli ameliyatı gerçekleştiren doktorumuza borçluyuz. Ömrün uzun olsun." dedi.

