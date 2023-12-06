44 yaş küçük sevgilisi Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşaladı. Ünlü sunucu beraberlik iddialarını yalanlamıştı

Mehmet Ali Erbil, Nevide Çiçek'le hakkında çıkan beraberlik iddialarına sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla yalanladı. Bunu gören Nevide Çiçek'ten ise açıklama gecikmedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
44 yaş küçük sevgilisi Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşaladı. Ünlü sunucu beraberlik iddialarını yalanlamıştı

Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum günü partisinde özel yapım bir yüzük hediye etmişti. Yakında nikâh masasına oturması beklenen ikili geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almıştı.

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Gülseren Ceylan'ın ardından geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Nevide Çiçek ile görüntülenen Erbil hakkında çıkan aşk iddiaları yalanladı.

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Ünlü şovmen; 'Sadece bir kez karşılaştığım Nevide Hanım'la hakkımda çıkan aşk haberleri yalan ve asılsızdır tek taraflıdır' şeklinde bir açıklama yaptı.

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Bu açıklamayı gören Nevide Çiçek ise çok geçmeden açıklama yaptı ve Erbil'in kendisine attığı mesajları tek tek ifşaladı.

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'Aaa öylemiymiş. Hadi o zaman doğrusunu hep birlikte öğrenelim' diyen Nevide Çiçek; 'Kıbrıs'tan döneli 6 saat olmuş. Beni engelliyorsun. Ben buradan ne anlayayım? Bana iki yüzlülük yapma. Bana oynama' diyerek isyan etti.

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