Mehmet Ali Erbil sevgilisiyle eğlencede kendinden geçip havaya paraları saçtı

Kaynak: Snob Magazin
Mehmet Ali Erbil sevgilisiyle eğlencede kendinden geçip havaya paraları saçtı
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisiyle eğlencede kendinden geçip para saçtığı görüntüler olay oldu.

Şovmen Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan magazin dünyasının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Nişantaşı’nda arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir akşam geçiren ünlü komedyen, göbek dansı yaparak eğlendi.

Erbil, coşkunun doruğunda havaya para saçtı. Bir arkadaşı da Erbil’in alnına bir banknot yapıştırdı.

Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan, sık sık gündeme geliyor.

Evleneceklerini duyurduktan kısa bir süre sonra ayrılan çift, birbirlerine sert sözler sarf etmişti.

NİŞANTAŞI’NDA YAKALANDILAR

Yaklaşık 2 ay boyunca ayrı kalan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, barıştı.

Erbil, genç sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyor.

Ünlü ikili bu sefer de Nişantaşı’nda bir mekanda eğlenirken objektiflere takıldı.

Göbek dansı yapan komedyen, havaya para fırlattı.

Bir arkadaşı da Erbil’in alnına bir banknot yapıştırdı. Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

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