Mehmet Ali Erbil 44 yaş küçük yeni sevgilisiyle ortaya çıktı. Elleriyle pamuk şeker yedirdi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor. 66 yaşındaki Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı. Sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi eden 66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil'in mutluluğu kısa sürmüş, İkili çok geçmeden ayrılmıştı.

Genç sevgilisi Gülseren Ceylan’la evliliğin eşiğinden dönen Mehmet Ali Erbil, Nevide Çiçek’le objektife yansıdı. Çift önceki akşam eğlencede görüntülendi.

YENİ SEVGİLİSİ

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’la evlilik yolundaki ilişkisi olaylı şekilde sona eren Mehmet Ali Erbil, yeni aşkı yine genç bir kadında; Nevide Çiçek’te buldu. Erbil ile Çiçek önceki akşam Cahide Palazzo’da görüntülendi.

ELLERİYLE YEDİRDİ

Mehmet Ali Erbil ve Nevide Çiçek, mekânda sahneye çıkan Derya Bedavacı’nın seslendirdiği şarkılar eşliğinde keyifli bir akşam geçirdi. Erbil, kız arkadaşı için pamuk şeker sipariş etti ve genç kadına tatlıyı elleriyle yedirdi.

2001 doğumlu model Nevide Çiçek, Türkiye’yi Lübnan’da temsil etti, Miss Tourism University yarışmasında “En İyi Vücut Kraliçesi” seçildi.