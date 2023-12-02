Mehmet Ali Erbil 44 yaş küçük yeni sevgilisiyle ortaya çıktı. Elleriyle pamuk şeker yedirdi

Mehmet Ali Erbil'in yalnızlığı kısa sürdü. 40 yaş küçük sevgilisiyle nişanlanan, ardından ayrılan Erbil, bu kez 44 yaş küçük yeni sevgilisiyle görüntülendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mehmet Ali Erbil 44 yaş küçük yeni sevgilisiyle ortaya çıktı. Elleriyle pamuk şeker yedirdi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor. 66 yaşındaki Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı. Sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi eden 66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil'in mutluluğu kısa sürmüş, İkili çok geçmeden ayrılmıştı.

656acd3986b2472228b19e8f.jpg

Genç sevgilisi Gülseren Ceylan’la evliliğin eşiğinden dönen Mehmet Ali Erbil, Nevide Çiçek’le objektife yansıdı. Çift önceki akşam eğlencede görüntülendi.

656acd4186b2472228b19e91.jpg

YENİ SEVGİLİSİ

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’la evlilik yolundaki ilişkisi olaylı şekilde sona eren Mehmet Ali Erbil, yeni aşkı yine genç bir kadında; Nevide Çiçek’te buldu. Erbil ile Çiçek önceki akşam Cahide Palazzo’da görüntülendi.

nevide-cicek.jpg

ELLERİYLE YEDİRDİ

Mehmet Ali Erbil ve Nevide Çiçek, mekânda sahneye çıkan Derya Bedavacı’nın seslendirdiği şarkılar eşliğinde keyifli bir akşam geçirdi. Erbil, kız arkadaşı için pamuk şeker sipariş etti ve genç kadına tatlıyı elleriyle yedirdi.

2001 doğumlu model Nevide Çiçek, Türkiye’yi Lübnan’da temsil etti, Miss Tourism University yarışmasında “En İyi Vücut Kraliçesi” seçildi.

İlgili Haberler
Mehmet Ali Erbil THY'ye fena sinirlendi. ''Saksı muamelesi yapıyorlar''
Mehmet Ali Erbil eski sevgilisiyle görüntülendi
Mehmet Ali Erbil TikTok'tan ne kadar kazandığını açıkladı. Dilan Polat'lı yanıt
Gülseren Ceylan sessizliğini bozdu. Mehmet Ali Erbil ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı
Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Bir anda seyir halindeki aracın üzerine atladı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Metrelerce gitti Gündem
Bir anda seyir halindeki aracın üzerine atladı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Metrelerce gitti
Ünlü aktörün son hali hayranlarını endişelendirdi Magazin
Ünlü aktörün son hali hayranlarını endişelendirdi
Onana Altay Bayındır korkusundan men cezası alabilir Spor
Onana Altay Bayındır korkusundan men cezası alabilir
Ancelotti'nin Arda Güler cevabı gündem oldu Spor
Ancelotti'nin Arda Güler cevabı gündem oldu
İsrail ordusu son 24 saatte Gazze’de 400’den fazla yeri vurdu Dünya
İsrail ordusu son 24 saatte Gazze’de 400’den fazla yeri vurdu
Atatürk'ün 108 yıl önceki kaleme aldığı emir çözüldü. İşte Çanakkale'nin kaderini belirleyen o emir Yaşam
Atatürk'ün 108 yıl önceki kaleme aldığı emir çözüldü. İşte Çanakkale'nin kaderini belirleyen o emir
Reina terör saldırısı davasında flaş gelişme Gündem
Reina terör saldırısı davasında flaş gelişme