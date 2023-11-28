Mehmet Ali Erbil eski sevgilisiyle görüntülendi

40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile ilişkisini noktalayan Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisi Alisa Nasya ile Tarabya'da görüntülendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mehmet Ali Erbil eski sevgilisiyle görüntülendi

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'dan geçtiğimiz ay ayrılan Mehmet Ali Erbil, önceki gece Tarabya'da yer alan bir balıkçıdan çıkarken objektiflere yansıdı.

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Milliyet’te yer alan habere göre; Yanında kendisinden 40 yaş küçük eski sevgilisi Alisa Nasya ile mekandan ayrılan Erbil, gazetecileri görünce el salladı.

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Panikleyen Nasya, 2019 yılında aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil'e ne yapacağını sordu. Sevgilisine seslenen Erbil, "Magazin geldi. Kaçma!" diyerek güldü. Daha sonra bir araca binen ikili ayrı ayrı koltuklara oturarak oradan ayrıldı.

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