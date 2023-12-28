47 yıl önce cesedi çölde bulunan adamın kimliği tespit edildi. Büyük sır çözülecek

BBC'de yer alan habere göre, ABD’nin Arizona-Nevada sınırında, yürüyüş yapanlar tarafından cesedi bulunan şahsın kimliği ancak tespit edildi.

Arizona polisi, 1976'da çölde vurulmuş halde bulunan bir cesedin kimliğini tespit ettikten sonra uzun süredir devam eden bir sonuçlanmamış davayı yeniden açtı.

Yürüyüşçüler, neredeyse yarım yüzyıl önce Arizona'nın kuzeybatısındaki sığ bir mezara gömülü kalıntıları buldu.

KİMLİĞİ 47 YIL SONRA TESPİT EDİLDİ

O dönemde yapılan otopsi, adamın 30'lu yaşlarının ortasında olduğunu ve yakın mesafeden başından vurulduğunu ortaya çıkarmıştı ancak polisler onu teşhis edemedi. 1976'da yetkililer, cesedin otopsisi sırasında parmak izlerini topladı ancak mevcut veritabanlarında hiçbir eşleşme bulamadı.

Mohave İlçesi Şerif Ofisi ise yaptığı açıklamada, şahsın El Salvador uyruklu Luis Alonso Paredes olduğunu tespit ettiğini söyledi.

Kasım 2023'te araştırmacılar vakayı yeniden gündeme getirdiler ve parmak izi kayıtlarını 1976'da mevcut olmayan ulusal bir veri tabanıyla karşılaştırdılar ve kısa süre sonra adamın Paredes olduğu belirlendi.

CİNAYETİN SIRRI ORTAYA ÇIKACAK

Polis, onun kaybolduğu sırada Las Vegas bölgesinde çalıştığını söyledi ve ortadan kaybolmadan yaklaşık on yıl önce ABD Donanması ve Sahil Güvenlik tarafından istihdam edilmiş olabileceğini kaydetti.

Memurlar şu ana kadar onun yaşayan akrabalarından herhangi birinin yerini tespit edemedi.

Paredes'in kimliğinin gizemi çözüldükten sonra cinayetin sırrının da böylece çözülebileceği belirtildi.

Mohave İlçesi Şerif Ofisi, halktan davayla ilgili her türlü bilgiyi veya hayatta kalan akrabalarını bulmaya yardımcı olabilecek ipuçlarını iletmek üzere kendileriyle iletişime geçmesini istedi.