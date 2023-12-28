Ankara'da kayınpeder dehşeti. Tartıştığı gelinini öldürdü

Kaynak: İHA
Ankara'da kayınpeder dehşeti. Tartıştığı gelinini öldürdü
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahıs, tartıştığı yaşadığı gelinini silahla vurarak öldürdü.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evde yaşayan S.D. ile gelini Derya Demir bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda S.D., yanında bulunan silahla gelini Derya Demir'i başından ve sırtından vurdu. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Derya Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Demir'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, kayınpeder S.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

EŞİ İNTİHAR ETMİŞ

Cinayete kurban giden Derya Demir'in emlakçı eşi Yusuf Demir'in geçtiğimiz hafta kendini vurarak intihar ettiği ve S.D.'nin 14 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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