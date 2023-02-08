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  • 5 kişi göçük altında kurtarılmayı bekliyor. İYİ Partili Poyraz oradaydı. Ekipman yok, kimse yok

5 kişi göçük altında kurtarılmayı bekliyor. İYİ Partili Poyraz oradaydı. Ekipman yok, kimse yok

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine giderek çalışmalara destek veridi. Çalışmalar sırasında enkaz altında bir vatandaşın sesi duyuldu. Enkaz önünde konuşan Poyraz bulunduğu bölgede en az 5 kişinin göçük altında olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 12:01
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5 kişi göçük altında kurtarılmayı bekliyor

5 kişi göçük altında kurtarılmayı bekliyor. İYİ Partili Poyraz oradaydı. Ekipman yok, kimse yok
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından büyük yıkım yaşandı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. 

Zamana karşı yarışın devam ettiği Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine giden İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz burada çalışmalara destek oldu. Poyraz'ın katıldığı kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan bir vatandaşın sesi duyuldu.  

Göçük altında kalan vatandaş  teçhisat ve malzeme bulunmadığı için insan gücü ile kurtarılmaya çalışıldı.

Enkazın yardım çağrısında bulunan Poyraz, “8 10 tana bina yıkılmış durumda. Bunların bir tanesinde genç bir arkadaşımız var. Atılları ya da demirleri kesebileceğimiz testere ve malzeme yok. Buradaki vatandaşlar ellerinden geldiğince bu iş çözmeye çalışıyor. Ancak resmi yetkililer henüz buraya ulaşmamış durumda. Şu anda bulunduğumuz binada bir anne oğul var. arkadaki binada bir kadın ve önündeki binada bir genç var. Ve burada benzer durumda 8 10 bina var. Buraya makine ve ekipmanla profesyonel bir ekibin gelmesi acil ve önemli.” ifadelerini kullandı.

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Chp li dertli
8.02.2023 12:06
İlk önce kendin yüzde 40 bul ondan sonra siyaset yap.  
 
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