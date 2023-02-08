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Milli voleybolcu Emincan Kocabaş depremde hayatını kaybetti

Malatya Büyükşehir Belediyesi takımında forma giyen milli voleybolcu Emin Kocabaş, depremde hayatını kaybetti

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 13:06
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Milli voleybolcudan acı haber

Milli voleybolcu Emincan Kocabaş depremde hayatını kaybetti
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Deprem bölgesinden acı haberler gelmeye devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde forma giyen 25 yaşındaki milli voleybolcu Emincan Kocabaş, kaldığı otelin enkazında yaşamını yitirdi. 

Milli sporcunun ölümü memleketi Eskişehir’i de yasa boğdu. 

Milli voleybolcunun babası Bülent Kocabaş, İyi Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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