Milli voleybolcu Emincan Kocabaş depremde hayatını kaybetti

Deprem bölgesinden acı haberler gelmeye devam ediyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde forma giyen 25 yaşındaki milli voleybolcu Emincan Kocabaş, kaldığı otelin enkazında yaşamını yitirdi.
Milli sporcunun ölümü memleketi Eskişehir’i de yasa boğdu.
Milli voleybolcunun babası Bülent Kocabaş, İyi Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
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