Arap ülkelerinin tarım arazilerimizi bir bir alıyor. 5 milyon 219 bin metrekare tarım arazisi satın aldılar

Editör: Erdem AVŞAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yabancıların ülkemizden tarım arazisi edinmelerindeki artışı, Tarım ve Orman Bakanlığına yönelttiği yazılı soru öneresiyle Meclis gündemine taşıdı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

"2022 yılında ülkemizde tarım arazisi edinen yabancıların sayısı ve edindikleri toprak miktarı ne kadardır? 2022 yılında ülkemizde tarım arazisi edinen ilk 10 ülke hangileridir? Yabancı ülke vatandaşları tarafından edinilen tarım arazisi miktarlarına bakıldığında ilk sırada bulunan illerimiz hangileridir? Ülkemizde tarım arazisi edinen ve daha sonrasında gerekli şartları sağlayamadığı gerekçesiyle tasfiye edilen tarım arazisi miktarı son 5 yılda ne kadardır?"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, ülkemizde 2022 yılında satış ve benzeri yollarla edinilen taşınmazların 745 yabancı gerçek kişi tarafından edinildiğini ve bu taşınmazların toplam alanın 5 milyon 219 bin 309 metrekare olduğunu açıkladı.

Yabancıların satış ve benzeri yollarda edindikleri tarım arazilerinin uyruk bazında ilk 10'a giren ülkelerin sıralamasını da aktaran Bakan Kirişçi, ilk sırada 984 bin 611 metrekare ile Ürdün daha sonra sırasıyla 656 bin 962 metrekareyle Filistin, 519 bin metrekareyle İsrail, 385 bin metrekare ile Suudi Arabistan ve 379 bin metrekareyle Katar'ın yer aldığını açıkladı.

Bakan Kirişçi, ülkemizde tarım arazisi elde eden yabancıların uyruk bazındaki istatistiki verilerine göre Yemen, Mısır, Lübnan, ABD ve Irak ülkelerinin de ilk 10 içinde yer bulduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, yabancıların tarım arazisi satın aldıkları iller sıralamasında ilk ilin Konya olduğunu bildirdi. Bakan Kirişçi, Konya'yı İstanbul, Bilecek, Manisa ve Sakarya'nın takip ettiğini, Kırklareli, Eskişehir, Denizli, Bursa ve Kocaeli illerinin de ilk 10 içinde yer aldığını kaydetti.

TARIM ALANLARIMIZ YABANCILARA GİDİYOR

Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bir yılda satılan tarım arazisi miktarının 5 milyon metrekareden fazla olduğuna dikkat çekerek, "Böyle giderse yıllar içinde tarım arazilerimizin çoğunluğu yabancılar tarafından satın alınacak gibi görünüyor" dedi.

Tarım arazisi satın alanların uyruklarına bakıldığında çoğunlukla Arap ülkeleri oluğuna da işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Ülkemizde tarım yapan yabancı uyrukluların sayısı artıyor. Edindikleri tarım arazisi miktarı her geçen yıl katlanıyor" diye konuştu.

VENEZUELA'YA GİDERKEN ELDEKİ TOPRAKTAN OLUYORUZ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarları döneminde Sudan, Nijer ve Venezuela'da tarım için girişimde bulunulduğunu da anımsattı.

Gürer, "Eldeki kuş daldaki iki kuştan iyidir' diye atasözümüz var. Ülkemizdeki tarım arazileri yabancı ülkeler tarafından satın alınıyor. Dikkat edilirse yakın sayılan ülkeler tarım arazilerimize ilgi duyuyorlar. AKP iktidarı zihniyeti de 3.016 kilometre uzaklıktaki Sudan, 3.429 kilometre mesafedeki Nijer ve son olarak da tarım için yol göstericiliğe soyunduğumuz 10.500 kilometre uzaklıktaki Venezuela'da tarım sevdası ile efor tüketiyor. Ülkemizin tarım toprakları yabancıların ilgi odağındayken Türkiye'de uzak ülkelerde tarım peşinde koşacağına ülke tarımını geliştirip, GAP'ı bitirseydi, tarımda sorunlarımız azalırdı.

Ama farklı coğrafyalarda tarım için arayış sevdasına düştü. Sudan ülkesi ile 28 Nisan 2014 tarihinde imzalanan ve yasal prosedürü 19 Kasım 2015 tarihinde tamamlanan anlaşma ile toplam 793 bin hektar tarım arazi için Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi kurulsa da Sudan yaşanan yönetim olayları ile bir yatırım yapılamadığı açıklandı. 9 yıldır iktidar bu konuda bir iş yapmasa da şirket masrafları dahil ciddi bir çaba harcadı.

Yetmedi Nijer'de tarım sevdası depreşti. O anlamda da yeterli yol alınmadı. Son Bakan Kirişçi, Venezuela'da tarım için açıklamalar ve girişimlerde bulundu. Cumhurbaşkanları arası görüşme ile oluşan teklife göre, Venezuela'da Türkiye için ayrılan ve 'Turkish land' olarak adlandırılan bölgede tarımsal yatırım yapılması ve elde edilecek hasılatın yüzde 70'inin yatırımcıya, geri kalan yüzde 30'luk kısmının da Venezuela'ya bırakılması için uzlaşıldı. Oysa ülkemiz 3 bin 649'u endemik 12 binden fazla bitki türünü barındıran nadir ülkelerden biridir.

Ülkemizin tarım için yurt dışı arayışı sürerken yakın ülkeler de ülkemizden arazi edinmektedir. Farklı ülkeler arazi edinip, ülkemizde farklı ürünleri yetiştirip, tarım peşine düşerken kendi topraklarımızda kendi kendine yeten ülke olmaktansa çıkmış bulunuyoruz. 21 üründe arz açığımız var. Eldeki kuş kaçmakta iken daldaki kuşun peşine düşen bir tarım yönetim anlayışı var. Özünde eldeki kuşa sahip çıkmayı öncelikli hedefimiz haline getirmeliyiz. Kendi topraklarımızda kendi çiftçimizin "maraba" olmasına yol açacağımıza 'köylü milletin efendisidir' anlayışı için mücadele etmeliyiz.

Ülke topraklarında çiftçimiz ve üreticimiz ile beraber tarımı geliştirmeliyiz. Hububat ambarı olan Konya ilimizin farklı ülkelerin ilgi odağında olması da ayrıca dikkate değerdir. Yabancıların arazi aldığı ilk on il, ülkemizin en verimli topraklarının olduğu illerdir. Tarımda eldeki kuş uçmak üzere iken daldaki kuşların peşinde koşan anlayışla sorunlar katlamaktadır" diye konuştu.