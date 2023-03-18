Hatay'da depremzedeler sokağa indiler. Hakkımızı helal etmiyoruz sloganları sokakları inletti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir ay geçmesine rağmen pek çok yerde çadır yardımı alamamış yüzlerce depremzede dururken, verdikleri röportajlarda eksikleri olduğunu ve bu konuda yardım almadıklarını açıklıyorlar. Hatay Samandağ'da depremzedeler hayatını kaybedenleri anmak üzere yürüyüş düzenledi.

Depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’ın Samandağ ilçesinde kadınlar, hayatını kaybedenleri anmak üzere 40. gün yürüyüşü düzenledi.

“Hüznümüz isyanımızdır” pankartı taşınan yürüyüşte Samandağlı Arap kadınlar ellerinde rihen ve bahhur taşıdı. Samandağ'da yaşayan ve Türkiye'de hayatlarını sürdüren Araplar attıkları “Ma rıhna nehna hon!” (Gitmiyoruz, buradayız) sloganlarıyla yaşadıkları toprakları Hatay'ı terketmeyeceklerini söylediler.

Yaşanan onca sorun ve sıkıntının bir türlü giderilmemesi üzerine Hatay Samandağ'da depremzedeler sokağa çıktı ve attıkları 'Hakkımızı helal etmiyoruz' sloganlarıyla adeta yeri göğü inletti.

Yürüyüş boyunca Arapça ve Türkçe slogan atan kadınlar “Hüznümüz isyanımızdır, sesimizi duyan var mı?” diye seslendi. Yürüyüşte sık sık “Ma rıhna nehna hon!” (Gitmiyoruz, buradayız) ve “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok” sloganları atıldı.