“5 yıl içinde Suriye olmayacak”

Aşağıda bir kısmını alıntıladığım açıklamalar biraz uzun aslında ama, bulunduğumuz coğrafyada tesadüflere yer olmadığı konusundaki iddialara da uyuyor çoğunlukla. O sebeple üzerine yorum yapmak istemiyorum. Takvim burada en dikkat çekici bölümü oluşturuyor. Umarım içinde bulunduğumuz mecburiyetler ile kahramanlık söylemleri aynı şekilde anlaşılmaz. Eğer mecbur kalmış isek artık ders de çıkarmayı denesek fena olmayacak.

Tarih 24 Ekim 2024 yani 27 Kasım tarihinden tam bir ay önce. 27 Kasım da Suriye de ESAT rejiminin devrilmesi ile ilgili olarak yerel güçler harekete geçti. Ondan birkaç gün önce de İsrail ateşkes ilan etmişti.

24 Ekim tarihinde ise Temel Strateji Araştırma Merkezi Başkanı ve daha önceki süreçte akil insanlar heyetinde yer alan Abdurrahim Semavi, Rudaw a verdiği bir röportaj da son olarak şunları söylüyor: “5 yıl içinde Ortadoğu'da Suriye diye bir devlet olmayacak, tarihte de var olmayacak, Şam ve Lazkiye'de Suriye diye küçük bir devlet olacak. Suriye devleti yok diyebiliriz”

Semavi aynı röportajda “Kandil ile İmralı arasında anlaşmazlık var. Sadece Öcalan ile Kandil arasında değil, Öcalan ile Rojava ve Öcalan ile Avrupa arasında da anlaşmazlık var. Proje çerçevesinde sadece PKK meselesi çözülmeyecek. PKK dışındaki Kürtler de muhatap alınacak” dedikten sonra “Türkiye’nin tüm Kürtlerle ittifak yapacağını dile getiren Semavi, Türk hükümetinin 15-16 aydır hazırladığı bu proje sadece Türkiye'deki Kürt sorununun çözümüne yönelik değil. Projeye göre Ortadoğu Kürtleriyle büyük bir ittifak kurulacak, Doğu, Batı ve Güney, Kuzey Kürtleriyle ittifak kurulacak. Bu projenin hazırlığıdır. Bunu ifade etmek istiyorum” demişti.

Daha sonra da 5 yıllık süreç içinde Türklerin ve Kürtlerin bu projeye hazır hale geleceğini ve 5 yıl sonra bir Suriye kalmayacağını orada parçalı bir yapı inşaa edileceğini belirtiyor. Sürecin de aslında 7 Ekim 2023 öncesinde hazırlanan bir plan olduğundan bahsediyor

Semavi ardından da “İki ay önce Avrupa'daki bazı televizyon röportajlarında bu projeden ve süreçten bahsetmiştim. Sayın Bahçeli'nin de Sayın Erdoğan'ın da bu süreci gündeme getireceğini 2 ay önce açıkça belirtmiştim.” diyerek devam ediyor.

Aynı röportajda Öcalan’ın Kandile iki mektup yazdığından da bahsederek Mektuplar gönderildi, toplantılar yapıldı. Telefon görüşmeleri yapıldı; PKK'ye, Rojava'ya mektuplar ulaştı, birçok yere ulaştı. Öcalan'ın düşünceleri o mektuplarda var. O mektupları bizzat Öcalan yazdı. Şu anda mektupların içeriğini dile getiremem. Türkiye’ye karşı adımlarınızı ortaklaştırın deniliyor. “Süreç için adım atın ve diyalog kurun.” Önümüzdeki günlerde Kandil ile Rojava arasında bir heyetin gelip gideceğini düşünüyorum. Diye konuşuyor

Semavi orada “Bu projeyle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Türk hükümetinin 15-16 aydır hazırladığı bu proje sadece Türkiye'deki Kürt sorununun çözümüne yönelik değil. Projeye göre Ortadoğu Kürtleriyle büyük bir ittifak kurulacak, Doğu, Batı ve Güney, Kuzey Kürtleriyle ittifak kurulacak. Bu projenin hazırlığıdır. Bunu ifade etmek istiyorum” şeklinde sürdürüuor sözlerini

Abdurrahim Semavi: Bu projede bunların hepsi var. Kürtler “kardeş ve eşit bir millet olarak anayasaya dahil edilecek. Adım adım okullarda Kürtçe hayata geçirilecek. Türk hükümeti adım atarken pazarlığa girişmeyecek, kendisi adımlar atacak.” da diyor.

300 kişilik bir heyet oluşturulacağını söyleyen Semavi “Bunu büyük bir keyifle söylüyorum. Diaspora Kürtleri, Kuzeyi, Güneyi, Rojavası, Doğusu hepsi bu mecliste yer alacak ve çözüm bu mecliste inşa edilecektir. Büyük bir memnuniyetle bunu dile getiriyorum. Açıkçası bu husus bizi çok mutlu ediyor” diyor.