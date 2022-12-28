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Aynı yumurtalar şimdi ne kadar biliyor musunuz? Her şey son 1 yılda oldu

Yüksek enflasyonun yarattığı zam tufanı devam ederken yumurta fiyatlarına ilişkin bir paylaşım, Türkiye ekonomisinin nereden nereye geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 13:21
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5 yıl önce 50 kuruş olan yumurta şimdi 3 lira. Bu fotoğraf 5 yıl önce çekildi

Aynı yumurtalar şimdi ne kadar biliyor musunuz? Her şey son 1 yılda oldu
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Asgari ücretin açıklanmasının ardından şubat ayına yansıyacak farktan önce birçok firma ürün ve hizmetlerine zam yapmaya başladı. Kırmızı etten peynire, kuruyemişten deterjana, içeceklerden poşete neredeyse zam gelmeyen ürün grubu kalmadı. Vatandaşın yaşamını idame ettirebilmek için ihtiyacı olan her haleme bir bir zam gelmeye devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, Türkiye ekonomisinin nereden nereye geldiğini ortaya koydu.

Bundan 5 yıl öncesine ait fotoğrafta bir gezen tavuk yumurtasının 50 kuruşa satıldığı görülüyor. Günümüzde ise aynı yumurta tanesi 3 ila 5 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Dolardaki duraksız yükselişin tetiklediği enflasyonla beraber yumurtada yaşanan fiyat değişimini ortaya koyan fotoğraf sosyal medyada "Nereden nereye" diye olarak yorumlandı.

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Öz Adanalı
28.12.2022 13:29
Geçtiğimiz hafta sonu Adana'da semt pazarında 15'li beyaz yumurtayı 40 TL'ye aldım  
 
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