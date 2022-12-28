Aynı yumurtalar şimdi ne kadar biliyor musunuz? Her şey son 1 yılda oldu

Asgari ücretin açıklanmasının ardından şubat ayına yansıyacak farktan önce birçok firma ürün ve hizmetlerine zam yapmaya başladı. Kırmızı etten peynire, kuruyemişten deterjana, içeceklerden poşete neredeyse zam gelmeyen ürün grubu kalmadı. Vatandaşın yaşamını idame ettirebilmek için ihtiyacı olan her haleme bir bir zam gelmeye devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, Türkiye ekonomisinin nereden nereye geldiğini ortaya koydu.

Bundan 5 yıl öncesine ait fotoğrafta bir gezen tavuk yumurtasının 50 kuruşa satıldığı görülüyor. Günümüzde ise aynı yumurta tanesi 3 ila 5 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Dolardaki duraksız yükselişin tetiklediği enflasyonla beraber yumurtada yaşanan fiyat değişimini ortaya koyan fotoğraf sosyal medyada "Nereden nereye" diye olarak yorumlandı.