Aman saatiniz bozulmasın. 2023 yılı saat tamir fiyatları açıklandı

Asgari ücrete yapılan zammın üzerinden daha birkaç gün geçmesine rağmen, zam geldiği gibi maaş eridi. Saat tamiri tariflerine gelen zammı görenlerin gözleri yuvalarından oynadı.

İstanbul Saatçiler ve Esnaf Odası, 2023 yılı için zamlı fiyat tarifesini açıkladı. Yeni tarifeye göre, arızanın tespit ücreti bile 100 liraya çıktı.

Şarjlı pilin fiyatı 900 lira olurken, special pillerin fiyatı da 450 lira oldu.

Saat kordonunun ayarlanması 50 liraya çıkarken, pil ve pilin değişim bedeli de 125 liraya çıktı.

Saatçiler Odası'nın yayınladığı 2023 yılı fiyat tarife ise şöyle: