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Evden çıkarken yediğiniz yumurta bakın nelere yol açabilliyor?

Gıda tüketiminde en önemli ürünlerden biri olan yumurtanın vücudunuzda neler olacağını anlatın Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın önemli bilgiler verdi. İşte kahvaltıda yenilen yumurtanın neler yaptığı…

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 08:56
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Kahvaltıda tek yumurta yediğinizde bakın neler oluyor?

Evden çıkarken yediğiniz yumurta bakın nelere yol açabilliyor?
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Yumurta hem protein içeriği hem de kalitesi açısından yüksek bir besin. Yumurtanın sarısını ayrıştırmadan tam tüketmenin protein biyoyararlılığını artırdığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, yumurta ile kolesterol arasındaki önemli ilişkiyi açıkladı.

Yumurtanın besin içeriği yüksek, enerji içeriğinin ise düşük olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Bir adet yumurtada yaklaşık 215 mg kolesterol bulunuyor. Yumurta sarısı A ve B vitaminleri açısından zengin olmakla birlikte demir ve fosfor mineralleri de içeriyor. Bu durum tokluk süresinin uzamasına katkı sağlıyor” diye uyardı.

ÖNEMLİ OLAN TÜKETİLME MİKTARI

Besin tüketiminde en önemli noktanın miktar olduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, şunlara dikkat çekti:

"Her besinde olduğu gibi dengeyi kaçırırsak besinlerimiz ilaçtan çok zehre dönüşebilir; dolasıyla besinin tüketildiği doz oldukça önemli. Özellikle yumurtanın kolesterolü yükselttiğini düşünerek uzak durmak yanlış bir algı çünkü sağlıklı bir yetişkin günlük 1200 mg kadar kolesterole gereksinim duyar. Bu ihtiyacın bir miktarı besinlerle bir miktarı da vücutta üretilerek karşılanır. Yani doğru miktarlarda yumurta tüketmek kolesterolü tehlikeli bir noktaya getirmez. Sağlık için en önemli şey bu dengenin muhafazasını sağlayacak şekilde dengeli ve düzenli bir beslenme programıdır."


Yumurtada yüksek oranda lesitin yani gıda katkı maddesi bulunduğunu ve lesitinin en önemli özelliğinin kolesterol metabolizmasını düzenlemek olduğunun altını çizen Başak İnsel Aydın, “Yapılan çalışmalar lesitinin kolesterolün bağırsaklardan emilimini azalttığını, kalp-damar sağlığını olumlu etkilediğini, safra asitlerinin ve kolesterolün atılımını artırdığını, yağ depolarından kaynaklanan damar hasarlarından koruduğunu ve kan damarlarının elastikiyetini muhafaza ettiğini ortaya koyuyor” diye konuştu.

GÜNDE KAÇ YUMURTA YENMELİ?

Aydın, “Kişinin kolesterol seviyesi olması gerekenden yüksek değilse, dengeli ve düzenli bir beslenme programını takip ederek ideal kilosunu koruyorsa, kötü alışkanlıkları yoksa ve fiziksel olarak aktif biri ise yumurtanın kolesterol içeriği hakkındaki endişesine gerek yoktur. Dolasıyla her gün 1 adet yumurtayı dengeli ve düzenli bir beslenme programı içinde güvenle tüketebilir” dedi.

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