35-70 yaş arası erkekler bu belirtiler varsa aman dikkat!

Erkek menopozu olarak bilinen andropoz erkekleri ciddi anlamda psikolojik baskı altına alır. Ancak bu ilerleyen yaşlarda kaçınılmaz olur. Peki belirtileri nelerdir? İşte yanıtları.

Erkeklerde genellikle 45-50 yaşlarında kendini gösterir. Ancak bu yaş sınırı bazı erkeklerde 70’i de bulabilir. Erken andropozun yaş sınırı bazen 30’u bile bulabilir.



Sıklıkla görülen belirtiler şunlardır:

Kalp ve damar hastalıkları geçirenlerin daha dikkat etmesi gerekir..

Uyku bozuklukları.

Ruh hali değişimleri, sinirlilik hali. Olur olmaz şeylere sinirlenmeler

Cinsel istekte azalma görülür

Meme dokusun ağrılı büyüme

Prostat bezinin büyümesi. (Üroloğa başvurulması gerekir)

Kas gücü zayıflaması

Kasık bölgesindeki tüy, saçlarda dökülmenin hızlanması

Gece terlemelerinin artması.

Kemik yoğunluğunda zayıflama (Hekime başvurularak anlaşılır)