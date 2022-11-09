Libidoyu azaltan yiyecekler listelendi

Amerika Birleşik Devletleri'nde üroloji doktoru Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen bir çalışmanın sonuçları, Journal of Urology'de yayımlandı. Araştırma sonuçları, bilim insanları arasında tartışma yarattı.

Araştırma kapsamında Dr. Rena Malik ve ekibi, cinsel organı küçülten yiyecekleri şöyle sıraladı.



Soya

Şeker

Alkol

Soda

Şarküteri etleri



BÜYÜTEN YİYECEKLER DE SIRALANDI



Araştırmacılar, cinsel organı küçülten besinlerin yanı sıra büyüten yiyeceklere de yer verdi. Buna göre cinsel organ sağlığına iyi gelen besinler arasına şunlar yer aldı:

Somon

Fındık

Portakal

Yaban mersini

Karpuz

Ispanak

Yapraklı yeşillikler

Kahve

Bitter çikolata



GÖRÜŞLER İKİYE BÖLÜNDÜ



ABD'de yapılan bu araştırmanın ardından Hintli, Çinli ve Avrupalı bilim insanlarından da konuya ilişkin değerlendirmeler geldi. Bazı bilim insanları araştırmayı mantıklı bulurken, bazıları da redetti. Etin daha önce cinsel performansı olumsuz etkilediği belirtilmişti.