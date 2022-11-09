Libidoyu azaltan yiyecekler listelendi

Amerika Birleşik Devletleri'nde üroloji doktoru Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen bir çalışmanın sonuçları, Journal of Urology'de yayımlandı. Araştırma sonuçları, bilim insanları arasında tartışma yarattı.
Araştırma kapsamında Dr. Rena Malik ve ekibi, cinsel organı küçülten yiyecekleri şöyle sıraladı.
Soya
Şeker
Alkol
Soda
Şarküteri etleri
BÜYÜTEN YİYECEKLER DE SIRALANDI
Araştırmacılar, cinsel organı küçülten besinlerin yanı sıra büyüten yiyeceklere de yer verdi. Buna göre cinsel organ sağlığına iyi gelen besinler arasına şunlar yer aldı:
Somon
Fındık
Portakal
Yaban mersini
Karpuz
Ispanak
Yapraklı yeşillikler
Kahve
Bitter çikolata
GÖRÜŞLER İKİYE BÖLÜNDÜ
ABD'de yapılan bu araştırmanın ardından Hintli, Çinli ve Avrupalı bilim insanlarından da konuya ilişkin değerlendirmeler geldi. Bazı bilim insanları araştırmayı mantıklı bulurken, bazıları da redetti. Etin daha önce cinsel performansı olumsuz etkilediği belirtilmişti.
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