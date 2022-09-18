Kemik erimesi ne zaman, hangi ağrılarla başlar?

Kemik erimesinin ilk belirtisi sırt ağrısıdır. Daha çok 45 yaşından sonra başlar. Kadınlarda daha sık görülür. Yaşın ilerlemesi, menopoz, kalsiyum ve D vitamini eksikliği, kronik hastalıklar, kalıtım, hareketsiz yaşam gibi faktörler kemik erimesinin nedenleri arasındadır.

Uzm. Dr. Aslı Turan, kemik erimesi ve belirtileri hakkında bilgi verdi.

“Sinsi bir hastalık olan kemik erimesi, erken dönemde hiçbir bulgu vermeyebilir. Ancak ilerlediğinde ve kırıklar oluşmaya başladığında ağrılara sebep olur. Genellikle kemik erimesinin ilk belirtisi sırt ağrısı. Bunun nedeni sırt omurlarında oluşan küçük kırıklar. Omurlardaki bu küçük kırıklar darbe veya düşme olmadan da gelişebilir. Kırıkların sayısının artışıyla da omurlarda çökme meydana gelir. Omurga öne doğru eğilir. Boyu kısalır."

“Osteoporozda omur kemiklerinin yanı sıra kalça kemikleri, el bilekleri ve kaburga kemiklerinde de kırık görülme olasılığı artar.” diyen Aslı Turan kemik erimesinin nedenlerini şöyle sıraladı:



İlerleyen yaş

D vitamini eksikliği

Yeterli fiziksel aktivite yapılmaması

Sigara kullanılması

Bazı ilaçların uzun süreli kullanılması

Menopoz

Kalıtım

Kronik hastalıklar

Kalsiyum açısından fakir beslenme

Kafeinli içeceklerin fazla tüketilmesi



Kadınlarda menopoz sonrası östrojen hormonu düzeyinin azalması, kemik erimesinin önemli bir nedeni. Dr. Turan bu konuyla ilgili de bilgi verdi:

“Erken menopoza girilmesi veya ameliyatla yumurtalıkların alınması da aynı şekilde kemik erimesi ihtimalini artırır. Ailesinde kemik erimesi öyküsü olanlarda osteoporoza daha sık rastlanır. Ayrıca ailesinde omurga veya kalça kırığı rahatsızlığı olan bireylerde osteoporoza görülme riski fazladır. Süt, yoğurt, peynir gibi süt ve süt ürünleri kalsiyum açısından zengin besinlerdir. Özellikle kemik gelişiminin devam ettiği çocukluk ve ergenlik döneminde yeterli kalsiyum almak, ilerleyen yaşlardaki kemik kalitesini belirleyen önemli bir faktördür. Bu nedenle çocukluk döneminde ve ilerleyen tüm yaşlarda diyette yeterli kalsiyumun alınması gerekir. Beslenmeyle alınan kalsiyumun kemikler tarafından kullanılabilmesi için vücutta yeterli D vitamini olması gerekir. D vitamini, güneş ışınlarıyla cildimizde üretilir. Güneş ışınlarının yeterli miktarda alınamaması ve D vitamini eksikliği kemik erimesi nedenidir. Düzenli egzersiz yapmak, kemik kütlesini ve kalitesini artırır. Sigara kullanılması, kola gibi kafeinli içeceklerin ve alkolün fazla tüketilmesi kemik kalitesini etkiler.”