50 yaşındaki Sergen Yalçın gönlünü 24 yaşındaki sarışın yıldıza kaptırdı. Antalya'dan İstanbul'a günübirlik kaçamakların nedeni ortaya çıktı

Hem futbol oynadığı dönemlerde hem de teknik direktörlük kariyerinde özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Sergen Yalçın bir süredir Antalyaspor'da gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Kırmızı-Beyazlı ekibin başında başarılı bir performans ortaya koyan 50 yaşındaki çalıştırıcının özel hayatıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sergen Yalçın'ın eski sevgilisi 24 yaşındaki Melisa Döngel ile yeniden yakınlaştığı konuşuluyor. Geçtiğimiz yaz Alaçatı'da birlikte tatil yapan ikilinin aşkı yeniden alevlendi.

'Sen Çal Kapımı', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Aşk Taktikleri' gibi romantik komedi dizilerinde boy gösteren Melisa Döngel, şarkıcı Sefo ile olan birlikteliğini sonlandırmıştı. Döngel, ortaya çıkan iddialara göre Sergen Yalçın'a geri döndü.

24 yaşındaki Melisa Döngel ve 50 yaşındaki Sergen Yalçın yakalanmamak için gözlerden uzak restoranları tercih ediyor. Yalçın’ın Antalyaspor'un maçı ve idmanı olmadığı günlerde Döngel’i görmek için günübirlik İstanbul’a geldiği de belirtiliyor.