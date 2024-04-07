Antalya’da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: AA
Antalya’da kaçakçılık operasyonu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medya uygulamaları üzerinden gümrük kaçağı tütün ürünleri ve elektronik sigara satan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 6 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramada 600 paket gümrük kaçağı sigara, 50 gümrük kaçağı elektronik sigara ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlemler başlatıldı.

İlgili Haberler
Baharın müjdecisi kardelenler açtı
Baharın müjdecisi kardelenler açtı
İkinci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
İkinci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
ŞAP hastası 29 hayvanı satmak istedi
ŞAP hastası 29 hayvanı satmak istedi
Akaryakıt kaçakçılığında 2 gözaltı
Akaryakıt kaçakçılığında 2 gözaltı
500 bin TL'lik kaçak cep telefonu operasyonu
500 bin TL'lik kaçak cep telefonu operasyonu
Son Haberler
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Yerel Haberler
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Netanyahu Gazze’de ateşkes şartını açıkladı Dünya
Netanyahu Gazze’de ateşkes şartını açıkladı
Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu Yerel Haberler
Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu
Adıyaman’da kamyon ile otomobil çarpıştı. 2 genç öldü Yerel Haberler
Adıyaman’da kamyon ile otomobil çarpıştı. 2 genç öldü
Kontrolden çıkarak taklalar atan araç duvara çarparak durabildi Yerel Haberler
Kontrolden çıkarak taklalar atan araç duvara çarparak durabildi
Antalya'da bahçe yangını Yerel Haberler
Antalya'da bahçe yangını
Fenerbahçe Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Kafilede dikkat çeken detay Spor
Fenerbahçe Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Kafilede dikkat çeken detay