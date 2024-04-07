Antalya’da kaçakçılık operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medya uygulamaları üzerinden gümrük kaçağı tütün ürünleri ve elektronik sigara satan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 6 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramada 600 paket gümrük kaçağı sigara, 50 gümrük kaçağı elektronik sigara ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlemler başlatıldı.