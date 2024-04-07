Bolu Valisi trafik kontrol noktalarını tek tek denetledi

Bayram tatili nedeniyle memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar, Bolu geçişinde akıcı yoğunluğu devam ediyor.

Bolu’da mevcut polis, jandarma ve karayolları ekipleri Ramazan Bayramı boyunca sahada görev alacak. Bu çerçevede, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Anadolu Otoyolu, Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu ve D-100 kara yolunda kurulan trafik kontrol noktalarını tek tek gezerek incelemelerde bulundu.

Polis ekiplerinden trafik durumu hakkında bilgiler alan Kılıç, görevlilere çalışmalarında kolaylıklar diledi ve kontrol noktalarında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların da bayramlarını kutladı.