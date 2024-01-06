Mevzuatları dinlemeyen e-ticaret firmalarına 86 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, tüketici çıkarlarını zedeleyen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin firmalarca doğru uygulanması nedeniyle vatandaşların zarara uğradı. İşte bu zararlar nedeniyle Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı.

Faaliyetlerini elektronik ticaret yöntemiyle sürdüren bazı firmaların, kötü niyetli ve hukuka aykırı uygulamalar yaptığı belirden Bakanlık, haksız siparişler yapıldığına dikkat çekti.

Fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak firmaların 'stokta ürün bulunmaması' nedeniyle siparişleri iptal ettikleri ve yasal olarak belirlenmiş süreler içinde hizmetlerin yerine getirilmediğine belirten Bakanlık kaynakları tüketicinin cayma hakkına yönelik hakkı kullanmada mevzuata uyulmadığı belirtildi.

Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı iş ve eylemler nedeniyle 58 firmaya 86 Milyon 274 Bin 994 lira ceza kesildiği açıklandı. Bakanlık açıklamasına göre 8 firma hakkında savcılıklara bildirimlerde bulunduğu ifade edilirken, bazı internet adreslerinin 'erişimin engellenmesi' kararı verildiği belirtildi. Bakanlık ayrıca 8 firma hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedilirken, 25 firma hakkında inceleme ve denetim sürecinin devam ettiği duyuruldu.