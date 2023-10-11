55 milyon dolarlık fon vurgununda inanılmaz detay. Fatih Terim'le bankacı Seçil Erzan'ın ilişkisi ortaya çıktı

Bakırköy'de özel bir bankada müdürlük yapan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi yıldız futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi 55 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

42 SAYFALIK RAPOR HAZIRLANDI

Kamuoyuna 'Fatih Terim Fonu' olarak geçen bu olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) Seçil Erzan’ın eylemlerinin zimmet suçunu oluşturup oluşturmadığına dair istediği rapor savcılık dosyasına ulaştı. 3 uzman tarafından hazırlanan 42 sayfalık raporda dikkat çeken detaylar da yer aldı.

BÜYÜK BÖLÜMÜ SON 1 YILDA GERÇEKLEŞMİŞ

Raporda söz konusu banka ile iletişime geçildiği belirtilirken, şüpheli Seçil Erzan’ın 2011 yılından beri banka müdürlüğü görevinde olduğu belirtildi. Erzan’ın görevde olduğu sürede bankanın 5 kez olağan teftiş 6 kez ise olağan iç kontrol incelemesinden geçtiğini BDDK uzmanlarına bildiren banka yetkilileri gönderdiği yazıda, “Şikayetçilerin taleplerine ve bankamıza ibraz ettikleri belgelere bakıldığında soruşturmaya konu işlemlerin çok büyük bölümünün son bir yıl içinde gerçekleştiği görülmektedir” denildi.

HERHANGİ BİR BAŞVURUDA BULUNMADILAR

BDDK ayrıca bankaya Seçil Erzan’ın müştekilerle yoğun nakit para trafiği içinde olduğunu ve buna bankada personelin ya da başkasının tanık olup olmadığı da soruldu. Bankanın bu soruya cevabı ise şaşırttı. Banka BDDK’ya gönderdiği cevabi yazıda, “Bu yönde yapılmış bir başvuru, ihbar veya şikayet bulunmadığı için Teftiş Kurulu’na aktarılan bir husus mevcut değildir. Mağdur olduklarını iddia eden kişiler de yine aynı şekilde uzun zamandır Seçil Erzan’ın kendilerini oyaladıklarını ifade etmelerine rağmen 7 Nisan 2023 tarihine kadar bankamıza, BDDK’ya veya CİMER’e herhangi bir başvuruda bulunmamışlardır” dedi.

FATİH TERİM'İN AKRABASI DİYE ŞÜPHE OLUŞTURMADI

BDDK tarafından bankaya, Erzan’ın yüksek tutarlı nakit çekim işlemleri yaptığını ve bunun banka tarafından kontrol edilip edilmediği soruldu. Banka bu soruya ise tüm müşterilerin parasını şubeye gelip çektiğini belirterek, “Yazınıza konu işlemlerden Nur Erkasap ve Volkan Bahçekapılı tarafından yapılan nakit çekimleri ve para yatırma işlemleri bu kişilerin geliri ile orantılı olmamakla birlikte bu kişilerin Fatih Terim ile olan ilişkileri ve akrabalıkları bilindiği için yapılan işlemlerle ilgili bir şüphe oluşmamıştır” denildi.

ARDA TURAN 13 MİLYON 900 BİN DOLAR VERMİŞ

Raporda mağdurların verdiği ifadelere de yer verildi. Arda Turan’ın, Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile birlikte bankanın genel müdürlüğüne giderek Seçil Erzan’dan şikayetçi olduğu belirtilen raporda Arda Turan’ın farklı aralıklarda toplamda 13 milyon 900 bin dolara Seçil Erzan’dan fon aldığı belirtildi. Ayrıca raporda Turan’ın bu paraları Erzan’a banka dışında elden teslim ettiği de yazıldı.

EMRE BELÖZOĞLU VE MUSLERA'DAN 6 MİLYON DOLAR

Raporda Emre Belözoğlu’nun ise yaklaşık 5 milyon doları parçalar halinde başka kişiler üzerinden Seçil Erzan’a gönderdiği belirtildi. Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’nın da şüpheli Seçil Erzan’a elden 3 milyon 292 bin dolar verdiği, ayrıca Emre Belözoğlu için de elden 2 milyon 800 bin dolar verdiği raporda yer aldı. Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera’nın ise kendi evinde Erzan’a, 1 milyon 200 bin dolar verdiği ve bu paranın 700 binin geri aldığı belirtildi.

EMRE BELÖZOĞLU VE ARDA TURAN'DAN ALDIĞI PARALARI SEMİH KAYA'YA VERMİŞ

Raporda ayrıca Seçil Erzan’ın Semih Kaya isimli kişiden fon vaadiyle 3 milyon 200 bin dolar aldığı, bu parayı 5 milyon 700 bin dolar olarak geri ödediği belirtildi. Semih Kaya’nın fazladan alacak iddia ettiği belirtilen raporda fazladan verilen bu paranın ise Emre Belözoğlu ve Arda Turan’dan aldığı paralarla verildiği anlatıldı.

FATİH TERİM'DEN HİÇ PARA ALMADI

Seçil Erzan’ı fon vaadi ile Fatih Terim’den hiç para almadığı belirtilen raporda, 2021’den beri Erzan’ın, Terim’in bankacılık işlemleri ile ilgilendiği ve finansal danışmanlık yaptığı belirtildi. Raporda Fatih Terim’in işlemlerinde hukuka aykırılık ve usulsüzlük tespit edilemediği ifadeleri yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN GALATASARAY DETAYI

Raporun sonunda ise Seçil Erzan’ın müştekilerin büyük kısmı ile uzun yıllara dayanan tanışıklığı ve dostluğu olduğu belirtildi. Özellikle Erzan’ın bankanın Florya şubesinde görev yamaya başladıktan sonra Galatasaray Spor Kulübü’ne mensup kişilerle yakınlık kurduğu anlatılan raporda, “Seçil Erzan tarafından müştekiler lanse edilen, sadece seçkin kişilerin kabul edildiği yüksek kazançlı ve sadece nakit para tahsilatı yönetimi ile çalışan, banka yöneticileri tarafından yönetilen Galatasaray Spor Kulübü ile ilişkili sembol kişilerin de yatırımcı olarak bulunduğu bir fona ilişkindir” denildi.

(Kaynak: Milliyet)