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Doların 6 ay içinde yükseleceği yeri açıkladılar. İçeriden aldığı her bilgi doğru çıkan Reuters paylaştı

Reuters'ın yaptığı ankete göre, Türk lirasının altı ay içinde dolar karşısında yüzde 12 değer kaybetmesi bekleniyor.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 10:44
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6 ay içinde doların yükseleceği yer açıklandı

Doların 6 ay içinde yükseleceği yeri açıkladılar. İçeriden aldığı her bilgi doğru çıkan Reuters paylaştı
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BBC Türkçe'nin aktardığına göre, anket 28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında 150 uzmanla gerçekleştirildi.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri arasında, Türk lirasının geçen yılın en fazla değer kaybeden para birimi olduğunu hatırlatan ajans, altı ay sonrası için dolar/TL kurunun 21,68 olarak beklendiğini yazdı.

Bu sonucu Reuters’a değerlendiren ABD merkezli uluslararası finans şirketi Wells Fargo’nun uluslararası ekonomisti Brendan McKenna, “Merkez Bankası’nın bağımsız olmaması ve para politikalarında geleneksel yaklaşıma aykırı hareket edilmesi, öngörülebilir gelecekte liranın değer kaybetme trendini sürdürmesine yol açacak. Tabii Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir rejim değişikliği olmazsa…” dedi.

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