Şike soruşturmasında 6 kişi tutuklandı. Bahisçilerin hangi maça oynadıkları belli oldu

Ulusal Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, İspanya uyruklu 6 kişi, bir Kral Kupası maçına hile karıştırdıkları iddiasıyla tutuklandı.

İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga'nın Bahis Piyasasının Küresel Soruşturma Servisi (SIGMA) ile işbirliğinde yapılan soruşturmanın ardından tutuklama kararı çıktı.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre tutuklananların hem çevrimiçi hem de şahsen bahis oynadığı bildirildi. Bu kişilerin CD Huracan Melilla ile Levante UD arasında 2 Aralık 2021 tarihinde oynanan maçla ilgili olarak belirli bir sonuç üzerine kumar oynadıkları iddia ediliyor. Futbol kulüpleri başından beri tüm soruşturmaların dışında bırakıldı.

Skandal ilk gün ışığına çıktığında Levante, bunun LaLiga tarafından "itibar edilen gerçeklerle tamamen ilgisiz" olduğuna dair güvence verdi. Dolandırıcılar tarafından toplam 30 bin Euro'nun kazanıldığı tahmin ediliyor. Polis, Oyun Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından bir uyarı aldıktan sonra soruşturma başlattı.

O maçla ilgili olarak, özerk Melilla kentindeki kumar salonlarında hem çevrimiçi hem de şahsen meydana gelen büyük bahisler incelendi. Maçın 8-0 sonra ermesi ve bu belirli skor çizgisine büyük bahisler yapıldığı düşünüldüğünde özellikle dikkat çekiciydi.

Çeşitli bahisçiler ve La Liga tarafından yapılan şikayetlerin ardından ve İspanya Futbol Federasyonu'ndan bilgi aldıktan sonra, Ulusal Polisin Spor ve Kumarda Dürüstlük Ulusal Polis Merkezi (CENPIDA) soruşturma başlattı.