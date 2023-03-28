6 kişinin öldüğü kazaya ilgili yeni gelişme

Otoyolun Edirne istikametinde kullandığı hafriyat kamyonunun karşı şeride geçerek 2 otomobile çarptığı kazada kendisi de yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şoför Mustafa İnce'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Silivri Adliyesi'ne götürülen İnce, burada nöbetçi savcılığa çıkarıldı.

İnce, savcılıktaki ifadesinde, kazanın olduğu gün hafriyat yüklü kamyonu ile Büyükçekmece'den Çerkezköy istikametine doğru gittiğini belirterek, aracında yasal sınırın üstünde yük bulunmadığını aktardı. Aracında kaza öncesinde benzer bir arıza yaşanmadığını kaydeden İnce, aracının bakımını ve sigortasını zamanında yaptırdığını öne sürdü.

"Bir anda aracın altından 'pat' diye bir ses geldi"

Kullandığı kamyonda hız limiti bulunduğunu, kaza öncesinde de hızının yaklaşık 70 kilometre civarında olduğunu ileri süren İnce, şunları kaydetti:

"Sağ şeritten gidiyordum. Bir anda aracın altından 'pat' diye bir ses geldi. Direksiyon kilitlendi ve frene bastığımı hatırlıyorum. Fakat fren de tutmadı. Karşı şeride geçtiğimi hatırlıyorum. Sonrasında kazanın etkisi ile bilincimi kaybettim. Kendime geldiğimde araç içinde sıkışmıştım. Dışarıdan yardıma gelenler beni ilk aşamada çıkartamadı. Sonradan kendi imkanlarım ile çıktım. Ben olay günü oruç tutuyordum. Fakat orucun araç kullanmamı etkileyecek bir olumsuz etkisi olmamıştır. Zaten saat erkendi."

Savcılık, ifadesini aldığı şüpheli İnce'yi "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Silivri Sulh Ceza Hakimliği, meydana gelen kazada can kaybı ve yaralı sayısı dikkate alındığında şüphelinin alabileceği muhtemel cezanın ağırlığı dolayısıyla kaçma veya saklanma ihtimali bulunduğu, kaçtığı takdirde de dosyayı sürüncemede bırakabilme ihtimalinin bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli İnce hakimlikteki beyanında ise sağ şeritten rölantide gittiğini, kaza sırasında direksiyonu tutmaya çalıştığını ama kontrol edemediğini, frenle müdahale etmeye çalıştığını ancak yoldan çıktığını ileri sürdü.

Olay

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde ilerleyen Mustafa İnce'nin (25) kullandığı 34 ZBK 83 plakalı hafriyat kamyonu, karşı şeride geçip 34 ZV 6669 ve 34 EDP 884 plakalı iki otomobile çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürüklenip yol kenarında durabildiği kazaya karışan iki otomobildeki 6 kişi hayatını kaybetmiş, kamyon sürücüsünün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralanmıştı. (AA)