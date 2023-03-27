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  • Ünlü oyuncu Jeremy Renner yürümeye başladı. Kar küreme makinesinin altında kalarak ölümden dönmüştü

Ünlü oyuncu Jeremy Renner yürümeye başladı. Kar küreme makinesinin altında kalarak ölümden dönmüştü

Yeni yılın ilk gününde kar kürerken kaza geçiren ve ağır yaralanan aktör Jeremy Renner, uzun süre hastanede kaldıktan sonra evinde tedaviye başladı. Ünlü aktör sonunda yürümeye başladığını sosyal medyadan duyurdu.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 19:18
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Kar küreme makinesinin altında kalarak ölümden dönmüştü. Ünlü oyuncu Jeremy Renner yürümeye başladı.

Ünlü oyuncu Jeremy Renner yürümeye başladı. Kar küreme makinesinin altında kalarak ölümden dönmüştü
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Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, 1 Ocak'ta evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki ABD'li aktör, uzun süre hastanede tedavi görmüştü

Durumunun ağır olduğu bildirilen Renner, iyileşmeye başladığını hastane yatağından sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmuş, ardından tedavisine evde devam edilmeye başlanmıştı

Geçirdiği ölümcül kazada ciddi künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar yaşayan ünlü aktör, dün fizik tedavi seansı sırasında özel bir koşu bandında yürürken çekilen görüntüsünü 37,1 milyonluk sosyal medya hesabından paylaştı.

Renner, şimdiye dek geçirdiği iki ciddi ameliyatın ardından yürümeye başladığı haberiyle hayranlarını sevindirdi.

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