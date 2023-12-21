6 kız çocuğuna cinsel istismara iyi hal indirimi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bakkalcılık yapan Osman Ö. (55), 9 ve 12 yaşları arasındaki 6 kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada, iyi hal indirimiyle 31 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

İddiaya göre, Osman Ö. bakkalına alışveriş yapmak için gelen ve yaşları 9-12 arasında olan çocuklara istismarda bulundu. Çocuklar Osman Ö.’nün kendilerini öpmeye çalıştığını, fiziki temasta bulunduğunu söyledi.

Çocukların aileleri, Osman Ö.’yü Beyşehir Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet etti. Osman Ö. Önce gözaltına alındı, daha sonra ise tutuklandı.

48 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, “çocuğa cinsel istismar” suçundan Osman Ö.’ye 48 yıl hapis istedi. İddianamede, 9-12 yaşlarında 6 çocuğun şahsın bakkal dükkanına gittiği ve farklı tarihlerde birçok kez bu eylemi yaptığı anlaşıldı ve yargılanması talep edildi.

Osman Ö. Suçlamaları kabul etmedi ve savunmasında: ''Suçlamaları reddediyorum, beraatımı istiyorum” dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 31 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

Osman Ö.’nün, 6 çocuğa birden fazla cinsel istismar suçunu işlediği belirlendi ve eylemin sarkıntılık boyutunda olduğu iletildi. Osman Ö.’ye önce her çocuk için 5’er yıl hapis cezası verildi. Suç birden fazla kez işlendiği için 6 yıl 3’er aya çıkarıldı. Mahkeme, Osman Ö.’nün duruşmadaki davranışları göz önüne alınarak Osman Ö’ye iyi hal indirimi verdi. Osman Ö. toplamda cezası 31 yıl 3 ay hapis cezası aldı.



