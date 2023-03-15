15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

6 saatten az uyumak aşının etkisini azaltır mı?

Yeni bir araştırmada, geceleri 6 saatten az uyumanın özellikle genç erkeklerde aşıların bağışıklık üzerindeki etkisini azalttığı belirlendi.İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 08:39
Takip Et

6 saatten az uyumak aşının etkisini düşürür mü?

6 saatten az uyumak aşının etkisini azaltır mı?
+
Aa
-

Guardian'ın haberine göre, uzmanlar, grip ile hepatit A ve B aşılarını olmuş kişilerin bulgularını içeren 7 çalışmanın sonuçlarını birleştirerek, tekrar analiz etti. Bu kapsamda, sağlıklı yetişkinler için önerilen 7 ila 9 saat arasında uyuyan ve 6 saatten az uyuyanların antikor tepkileri karşılaştırıldı.Buna göre, 6 saatten daha az uyumanın erkelerde aşıların bağışıklık üzerinde etkisini azalttığına dair güçlü kanıtlar elde edildi.

Öte yandan, kadınlarda ise değişkenlik gösteren hormon seviyeleri nedeniyle yetersiz uyumanın aşı üzerindeki etkisinin daha değişken olduğu tespit edildi. Fransa'da bulunan Ulusal Sağlık ve Tıp Enstitüsünden araştırmanın yazarı Dr. Karine Spiegel, "Cinsiyet hormonlarının bağışıklık sistemini etkilediğini immünoloji çalışmalarından biliyoruz. Kadınların bağışıklığı, adet döngüsünden, menopozdan ve doğum kontrol haplarından etkileniyor. Ancak baktığımız çalışmalarda cinsiyet hormonu hakkında herhangi bir veri yoktu." değerlendirilmesi yapıldı.

Spiegel, tam olarak ne kadar uykuya ihtiyaç duyulduğunu ölçmek ve cinsiyet hormonlarının aşılamadaki rolünü belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunun altı çizildi. Uzmanlar, yetersiz uyku nedeniyle Kovid-19 aşılarının da etkisinin azalabileceğini belirtiyor.

Ayrıca 6 saatten daha az uyumanın bağışıklık üzerindeki olumsuz etkisinin 18-60 yaş aralığında, 60 yaşından büyüklere oranla daha fazla görüldüğü belirlendi. Chicago Üniversitesinden araştırmanın yazarı Eve Van Cauter, "İyi bir uyku aşının koruma süresini artırmakla kalmaz, aynı zamanda koruma süresini de uzatabilir." diye konuştu.

Araştırma, Current Biology isimli bilim dergisinde yayımlandı.

Aşıların etkisinin kişiden kişiye göre değişeceğini kaydeden Van Cauter, insanların aşıların vücuttaki etkisini kontrol edemeyeceğini ancak uyku düzenlerini değiştirebileceklerini belirtti.

AA

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
1
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
2
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
3
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
4
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
5
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
6
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Taha Duymaz'ın bilgisayarından çıkan not ağlattı. Sosyal medya fenomeninin cansız bedeni günler sonra enkazdan çıkarılmıştı
7
﻿Taha Duymaz'ın bilgisayarından çıkan not ağlattı. Sosyal medya fenomeninin cansız bedeni günler sonra enkazdan çıkarılmıştı
﻿Taha Duymaz'ın bilgisayarından çıkan not ağlattı. Sosyal medya fenomeninin cansız bedeni günler sonra enkazdan çıkarılmıştı
﻿Sürücüler şok geçirdi. Akaryakıta bugün bakın ne geldi
﻿Sürücüler şok geçirdi. Akaryakıta bugün bakın ne geldi
﻿Sürücüler şok geçirdi. Akaryakıta bugün bakın ne geldi
﻿Abdülkerim Bardakçı ile ilgili flaş iddia
﻿Abdülkerim Bardakçı ile ilgili flaş iddia
﻿Abdülkerim Bardakçı ile ilgili flaş iddia
﻿Park halindeki otomobilde yangın
﻿Park halindeki otomobilde yangın
﻿Park halindeki otomobilde yangın
﻿ Otel odasında ölü bulunan balayı çiftin sır ölümü çözüldü
﻿ Otel odasında ölü bulunan balayı çiftin sır ölümü çözüldü
﻿ Otel odasında ölü bulunan balayı çiftin sır ölümü çözüldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.