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8 saatten az uyumanın büyük zararları ortaya çıktı

Günde 8 saatten az uyumanın vücuda büyük zararları ortaya çıktı. İşte az uyumanın neden olduğu o hastalıklar...

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 10:26
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8 saatten az uyumanın büyük zararları ortaya çıktı

8 saatten az uyumanın büyük zararları ortaya çıktı
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Ensonhaber’de yer alan habere göre; Az uyumanın zararlarının büyük olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti. Özellikle yetişkin birey günlük ortalama 8 saatlik bir uyku süresine ihtiyaç duymaktadır. Uyku süresi ise yaşlanma ve bebeklik dönemlerinde yaşa göre değişiklik göstermektedir.

AZ UYUMANIN ZARARLARI

Yaşamsal faaliyetlerimizin en önemli gereksinimi olarak bilinen uyku, eksikliği durumunda vücudu savunmasız bırakabilir.

Özellikle uzun süreler uykusuz kalmak özellikle sağlığımız üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabilir. 

Bu etkilerden bazıları arasında şunları sayabiliriz:

-Depresyon ve anksiyete de çoğalma

-Stres fazlalığı

-Konsantrasyonda yaşanan bozukluklar

-Metobolik sıkıntılar

-Fazla yeme ve obezite

-Gün içerisinde yaşanılan dikkat eksikliği

-Vücuttaki iltihap oranının artması

-Tansiyon yüksekliği

ÖLÜME KADAR GİDEBİLİR

Bedensel ve zihinsel aktiviteleri etkileyen, psikolojik anlamda da oldukça yıpratıcı olan uykusuzluk öyle ki, ölüme kadar gidebilir. Örneğin uykusuzluğu bağlı gerçekleşen trafik kazaları, düşünce bulanıklığı ile seyreden mantıklı karar verememe, idrak etme zorluğu gibi durumlar bunlara örnektir.

Ayrıca aşırı uykusuzluk yüksek tansiyon, diyabet, erken yaşlanma, unutkanlık, libido düşüşleri gibi pek çok hastalık ve sıkıntıya da sebep olabilmektedir.

GERGİN VE SİNİRLİ OLABİLİRSİNİZ

Ayrıca uykusuzluk bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olurken, kişinin gün boyu gergin ve sinirli olmasına da sebep olabilir. Bir anlamda çevremizle ilişkilerimiz de bozulabilir.

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