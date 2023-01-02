6 yaşında çocuğa istismarı aklamaya çalışan Akit yüzünü ve adını açık verdi

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındayken dini nikâhla ‘evlendirdiği’ kızı H.K.G.'nin yaşadıkları ve ortaya çıkan ses kayıtları Türkiye'yi sarsmıştı. Konuyla ilgili soruşturma sürerken, Yeni Akit gazetesi skandal bir habere imza attı.

'Şimdi soru sorma sırası bizde! Düğün fotoğrafındaki H.K.G. 'tacizcisi' ile niye bu kadar samimi?' başlığıyla yayımlanan haberde, istismarcılar şu ifadelerle savunuldu: "Henüz 6 yaşındayken onunla evlendiği söylenen Kadir İstekli de baba Yusuf Ziya Gümüşel ile birlikte adalete teslim olarak, üzerine atılı iftirayı göğüsleyip hapse girdi."

SKANDAL İFADELER KULLANDILAR

H.K.G'nin düğün sırasında da 14 yaşında bir 'çocuk' olduğunu unutan Yeni Akit'in haberinde, "Müslümanlara iftira atılmasına sebep olan H.K.G.'nin düğünde çektirdiği fotoğraf karelerine bakmak bile, iftirayı ortaya koyuyor" denildi.

Haberde yer alan skandal ifadeler şöyle: "Bir yandan iftiraya maruz kalan Gümüşel diğer yandan da İstekli'nin hayatları dört duvar arasında zindana dönerken, iftiraya sıkı sıkıya sarılanlar ise sokaklarda Allah'ın kanunlarını kapsayan şeriata, yani İslam'a lanet okudu. Ünlü bir radyocunun H.KG.'yi tuzağına düşürmesi, ilgili radyocu ile birlikte eşcinsellik savunucusu bir derneğin başındaki psikiyatrist ve her zaman İslam düşmanlığında en ön safı tutan Birgün gazetesinin ortak operasyonu, tüm Müslümanları töhmet altında bırakırken, Yusuf Ziya Gümüşel'in Hiranur Vakfı'nda verdiği Kur'an eğitimine engel olmakla birlikte, Gümüşel Hoca'nın yuvasının yaşayacağı zor günleri de beraberinde getirdi."