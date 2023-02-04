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Doğuştan işitme kaybı olan 6 yaşındaki Hatice artık duyabilecek

Gaziantep’te yaşayan ve iç kulak gelişmemesi nedeniyle doğuştan işitme kaybı bulunan 6 yaşındaki Hatice Polat, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan beyin sapı koklear implant ameliyatı ile duyabileceği bildirildi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 14:15
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6 yaşındaki Hatice artık duyabilecek

Doğuştan işitme kaybı olan 6 yaşındaki Hatice artık duyabilecek
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İHA’nın haberine göre; Doç. Dr. Secaattin Gülşen, ameliyatın başarılı geçtiğini ve küçük kızın bir ay içerisinde duyabileceğini söyledi.

Gaziantep’te yaşayan ve her iki iç kulak gelişmemesi nedeniyle doğuştan işitme kaybı olan 6 yaşındaki Hatice Polat'a, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından Prof. Dr. Yıldırım Bayazıt eşliğinde beyin sapı koklear implant ameliyatı yapıldığı bildirildi.

Türkiye'de nadir yerlerde yapılabilen zorlu ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyen Doç. Dr. Secaattin Gülşen, küçük Hatice’nin beyin sapına yerleştirilen elektronik işitme protezinin bir ay içerisinde aktif olmasıyla hayatında ilk kez duyabileceğini ve bu sayede de konuşabileceğini söyledi.

“KIZIMIN DURUMUNA ÇOK ÜZÜLÜYORDUM, ARTIK HEM DUYABİLECEK HEM DE KONUŞABİLECEK”

Yapılan ameliyatla kızının ilk duyabileceğini söyleyen ve duygu dolu anlar yaşadığını ifade eden anne Meryem Polat, “Kızım doğuştan duymuyor ve derdini hep işaret diliyle anlatmaya çalışıyor. Bazen kendisini anlayamıyorduk ve böyle olunca da kızım çok ağlıyordu. Çok araştırmaların ardından bu ameliyatı olmaya karar verdik. Doktorlar da bu ameliyatın çok ağır bir ameliyat olduğunu söyledi. Kızımın ameliyatı çok iyi geçmiş. Doktorlar bir ay içerisinde kızımın dış kulağına takılacak cihazla duyabileceğini söyledi. Şuan çok mutluyum. Bir anne olarak kızımın bu durumuna çok üzülüyordum. İnşallah artık hem duyabilecek hem de konuşabilecek. O günler geldiğinde mutluluktan ağlarım, kızım ne isterse onu yaparım” dedi.

“AMELİYAT GAYET BAŞARILI GEÇTİ, KIZIMIZ BİR AY SONRA DUYABİLECEK”

Ameliyatın başarılı geçtiğini ve bir ay içerisinde küçük Hatice’nin duyabileceğini belirten Gülşen, “Ameliyat gayet başarılı geçti. Beyin sapına cihazı yerleştirdik. Ameliyat anında da ölçümlerimizi yaptık. Cihazın yerinde olduğunu doğrulayarak yanıtları da aldık. Hastamızı serviste takip ediyoruz, şuan herhangi bir sıkıntısı yok. Hasta yara iyileşmesini tamamladıktan sonra iki parçadan oluşan cihazın dış parçasını da yerleştirerek işitmesini sağlayacağız. Çocuğumuzun işitmesi yaklaşık olarak bir ay sonra dış parça aktivasyonu yapıldığında başlayacak” diye konuştu.

“KBB ALANINDAKİ EN İLERİ AMELİYATLARDAN BİRİNİ YAPTIK”

Zorlu ameliyatla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Secaattin Gülşen, “Bu ameliyat kulak, burun, boğaz alanındaki en ileri, en uç ameliyatlardan bir tanesi. Beyin sapı koklear implantasyonu dediğimiz bir ameliyat. Hiç işitemeyen ve iç kulak yapıları tamamen gelişmeyen koklear implantsyonu mümkün olmayan hastalarda direkt işitme protezini beyin sapındaki işitme çekirdeğine yerleştirme ameliyatıdır. Bu ameliyat Türkiye’de sayılı merkezlerde uygulanabiliyor ve Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi de bu merkezlerden bir tanesi. Ameliyat yaklaşık 4 saat sürdü. Doğuştan her iki iç kulaklar yapıları gelişmeyen 6 yaşındaki Hatice kızımız işitemiyordu ve konuşamıyordu. Kızımızın sağlığına kavuşabilmesi için bu ameliyatı yaptık. Bu süreçte cihaz alımı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği’nin destekleri oldu. Prof. Dr. Yıldırım Bayazıt hocamız İstanbul’dan gelerek ameliyata katıldı” şeklinde konuştu.

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