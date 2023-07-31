6 yaşındaki Meliha sırtını ‘böcek ısırdı’ sanıyor ama maganda kurşunu bu kez ona isabet etti

Adana’nın Seyhan ilçesinde, sitenin bahçesinde oynayan 6 yaşındaki Meliha Beray Ergün, havaya ateş eden bir kişinin yorgun mermisiyle vuruldu.

KAYNAK: DHA
6 yaşındaki Meliha sırtını ‘böcek ısırdı’ sanıyor ama maganda kurşunu bu kez ona isabet etti

DHA'nın haberine göre; Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, iki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlattı. Anne Canan Ergün, “Silah sesi duymadık, nereden geldiğini de anlayamadık. Kutlama yaparken silah kullanılmasın, canlarımız yanmasın” dedi.

Oyun oynarken vuruldu

Olay, 28 Temmuz akşamı saat 21.00 sıralarında Aydınlar Mahallesi’nde gerçekleşti. Canan Ergün, kızı Meliha Beray’ı sitenin bahçesine indirerek oyun oynamasına izin verdi. Bir süre sonra Meliha Beray çığlık atarak annesine yardım istedi.

Sırtından kanlar akan küçük kızın yorgun mermiyle vurulduğu anlaşıldı. Anne Ergün, kızını hemen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Meliha Beray, sırtındaki kurşunun ameliyatla çıkarılmasının ardından yoğun bakıma alındı.

Böcek ısırdı zannediyor

Anne Canan Ergün, olay anında silah sesi duymadıklarını ve nereden geldiğini bilmediklerini söyledi. Kızının böcek ısırdığını zannettiğini ancak hastanede kurşun isabet ettiğini öğrendiklerini anlattı.

Ergün, “Kızım henüz 6 yaşında ve bundan sonra nasıl adapte olacak, bilemiyorum” dedi.

Ergün, yaşadıkları bölgede her gün silah sesleri duyduklarını ve çocukların korktuğunu belirtti. Ergün, “Artık çocuklarımızı evimizin önünde de oynatamayacak mıyız? Sitenin bahçesi bile güvenli değil” dedi.

Ergün, yetkililerden silah kullanımına karşı önlem almasını istedi. Ergün, “Kutlama yaparken silah kullanılmasın, canlarımız yanmasın. Emeklilerin ferah bir yaşam sürmesi gerekirken yaşam mücadelesinde karşılaştığı haksızlıkların giderilmesini istiyoruz” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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