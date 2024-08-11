60 yaşında ev temizliğine giden kadın isyan etti: Bir su 10 lira diye alamadım

Hayat pahalılığı vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Sokak röportajına katılan 60 yaşında ev temizliğine giden bir kadın pahalılığa isyan etti.

Fahiş fiyatlar başta emekliler olmak üzere tüm vatandaşları canından bezdirmiş durumda.

Sokak röportajlarına katılan vatandaşlar geçinemediklerini söyleyip sık sık hayat pahalılığından şikayet ediyor.

60 yaşında olmasına rağmen evlere temizliğe giden bir kadınsın da hayat pahalılığından yakınarak isyan etti.

Torunlarına bir top dondurma alırken bile cüzdanıma bakıp ekmek alacak param kalıyor mu diye kontrol ediyorum diyen vatandaş su bile 10 lira onu bile alamıyorum ifadelerini kullandı.

Geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olduğunu ifade eden kadın şu ifadeleri kullandı:

"Hırsızlık mı yapalım? Fah...lik mi yapalım? Ne yapalım kendi geçimimizi sağlamak için? Başkan utansın! Ama utanmazsa biz ne yapalım? ben torunlarımla bir alışverişe çıktım yemin ederim nerede uygun ucuz kötüsü varsa onun peşine vardım. Birer dondurmayı inan korkarak aldık. Eve varınca ekmek paramız var mı yok mu diye cüzdanıma bakarak aldım o dondurmayı. Su alacağım elimi yıkamak için fiyatı 10 lira alamayız diye yoluma devam ediyorum"