60 yıllık üyelik hayalinde yeni sayfa mı açılıyor: Erdoğan AB Konseyi Başkanı’na somut adım çağrısı

Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Michel telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmenin detaylarını duyurdu.

60 yıllık üyelik hayalinde yeni sayfa mı açılıyor: Erdoğan AB Konseyi Başkanı’na somut adım çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut gündemle temasların artırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

"TEMASLARI TÜM SEVİYELERDE ARTIRMAK GEREK"

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa açısından büyük stratejik değeri olan Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut ve olumlu bir gündemle temasları tüm seviyelerde artırmak gerektiğini ifade etti.

SON GÜNLERİN TARTIŞILAN KONUSU VİZE SERBESTİSİ KONUŞULDU

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması, göçün idaresi ve terörle mücadele alanlarında işbirliğinin önemini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin, ilişkilerde yeni ufukların açılmasını temin edeceğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİK SÜRECİ

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) eski adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) üyelik süreci, 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması ile başladı.

Ortaklık antlaşması niteliğindeki Ankara Anlaşması’ndan sonra sürecin hız kazandığı tarih ise Türkiye’nin tam üyeliğe başvurduğu 1987 yılı oldu.

AB üye ülkeleri, 1999 yılında Türkiye’yi aday olarak kabul ederken, 2005 yılında tam üyelik için müzakereler başladı.

Tam üyelik için sürdürülen müzakerelerde AB, Türkiye’ye 35 fasıldan oluşan bir çerçeve sundu. Bahsi geçen 35 fasıl toplumsal yaşamın hemen her alanını kapsamaktadır.

Durgunlaşan müzakere süreci, Türkiye ile AB arasındaki 2016 başlarında yapılan mülteci anlaşması ile hızlandırılmaya çalışılırken Türklerin Avrupa'da vizesiz seyahat etmesi amaçlandı.

Türkiye’nin AB üyelik süreci 26 Haziran 2018'de AB Genel İşler Konseyi’nden yapılan "Türkiye, Avrupa Birliği'nden giderek uzaklaşıyor. Bu nedenle Türkiye'nin katılım müzakereleri fiilen durma noktasına geldi ve başka fasılların açılması veya kapanması düşünülemez ve bu konuda daha fazla çalışma yapılamaz. AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonu öngörülmektedir" açıklaması ile durma noktasına geldi.

MÜLTECİ ANLAŞMASI

Mülteci anlaşması, "Avrupa'ya yönelen kaçak göçmen akınını kontrol altına almak ve göçmenleri Türk topraklarında tutmak" için AB ile Türkiye arasında 18 Mart 2016 tarihinde imzalanmıştır.

Anlaşmanın kapsamı oldukça geniştir. İlk olarak, Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesi sağlanmıştır. AB, bunun karşılığında, Türkiye'ye 3 milyar avro (yaklaşık 65 milyar TL) ödeme yapmayı taahhüt etmiştir.

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