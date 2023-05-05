Avrupa'da yaşayan Türk seçmen: Oyum Erdoğan'a çünkü mültecileri Türkiye'de tutarak Avrupa'nın güvenli kalmasını sağlıyor

"Erdoğan'ın desteklenmesinden yanayım" diyen Avrupa’da yaşayan Türk seçmen, Avrupa'da yaşayan insanlara, Avrupalılara büyük hizmetlerinden dolayı Erdoğan'ı destekleyeceğini şu sözlerle açıkladı:

Geri kabul anlaşması Avrupa'da yaşayan insanların huzurunu tesis eden bir anlaşma. Avrupa'ya gelmek isteyen milyonlarca insan var ve sınırdan öylece girebildikleri için bu tarz insanlardan ne kadar olursa o ülke o kadar güvensiz olur. Recep Tayyip Erdoğan da büyük bir cesaret göstererek bu anlaşmayı imzaladı ve 10 milyondan fazla mültecinin Avrupa'ya gelmesini engelleyerek Türkiye'de tutuyor. Bizim huzurumuzu sağlayan bir insan için oy vermek de gayet mantıklı duruyor.