600 köpek aynı köprüden neden intihar etti

İskoçya’nın Dumbarton kentinde, güzel ve tarihi bir malikanenin bahçesinde Overtoun Köprüsü adında 19. yüzyıldan kalma büyüleyici güzellikte bir köprü bulunur. Ancak bu köprünün son yıllarda gündeme gelmesinin nedeni güzelliğinden çok, bu köprüde korkunç bir olayın yaşanmasıdır. Bu olay yüzünden de köprünün adı günümüzde “köpek intihar köprüsü” olarak da geçmekte...



İskoçya’nın Dumbarton kentindeki Overtoun Köprüsü, 1960’lardan beri yerel halkın “köpek intiharları” dediği olayların esrarengiz mekanı oldu.



1895 yılında bitirilen Overtoun Köprüsü, süslü tasarımı ve iki yanındaki gür yeşillikler nedeniyle uzun zamandır yayalar ve köpek sahipleri arasında sevilen bir yer olmuştur. Bu köprüye köpek intihar köprüsü gibi bir ismin takılmasının nedeni de gerçekten köpeklerin yıllardır bu köprüden sıçradığının rapor edilmesi.



Birçok kişi 1950’lerden beri köpeklerin bu köprüye geldikten önce tuhaf davrandığını bazen belli bir noktaya baktıklarını ve sonra da anlamsızca çevrede koşarak köprüden sıçradıklarını iddia ediyor.



Overtoun Köprüsü, İskoç Baronial tarzında 19. yüzyıldan kalma bir köprüdür. İskoçya, Dumbarton’daki Overtoun Malikanesi’nin bir parçası. Köprünün manzarası ve etrafındaki vahşi yaşamı onu popüler bir yürüyüş yeri haline getirmiş.



Köprüden atlayan köpeklerin sayısı medyada değişiklik gösteriyor. Kimi kaynaklar bu sayının 300 ile 600 arasında olduğunu öne sürse de şimdiye kadar gerçekten de 50 köpek sıçramış gibi görünüyor. Neyse ki bu on beş metre yüksekliğindeki köprüden sıçrayan köpeklerin hepsi hayatını kaybetmedi. Ama yine de ortada tuhaf bir durum olduğu açık.



OVERTOUN KÖPRÜSÜ’NÜN GİZEMİ HALA SÜRÜYOR



Konu İskoçya olunca bu gibi yerler ile hayalet hikayelerinin bir araya gelmesi aslında mümkün. Yerel halk bu köprüdeki bir şeyin gelen köpekleri etkilediğini düşünüyor.

Aslında bu sorunun cevabı neye inanmayı seçtiğinize göre değişiyor. Kimi kişiler bunun Overtoun’un Beyaz Leydisi’nin hayaletinin yaptığını düşünüyor. Söz konusu kişi Baron John White’ın sorunlu dul karısı Lady Overtoun’dur. Daha da karanlık bir başka görüş, 1994’te yaşanan ürkütücü bir olaya atıf yapıyor.



O yıl 32 yaşında, akli dengesi bozuk bir adam, bebeğini bu vadiden aşağıya atmıştı. Yerel halk, köpeklerin neredeyse her zaman bebeğin atıldığı yerden sıçrama eğiliminde olduğunu söylüyor. Ancak elbette Overtoun Köprüsü için daha gerçekçi ve mantıklı açıklamalar da var.



Bazıları, köprünün, kocası 1908’de vefat ettikten sonra 30 yıldan fazla bir süre acı içinde yalnız kalan Overtoun’un Beyaz Leydisi’nin hayaleti tarafından ele geçirildiğini düşünüyor.



Çoğu hayvan uzmanı, diğer hayvanlar gibi köpeklerin de intihar kavramına sahip olmadığına işaret ediyor. Bunun yerine, sıçramaları bazı dış faktörlerin bir karışımına bağlı olarak görülüyor. Bunlardan en olası olanı, köpeklerin doğal içgüdülerine boyun eğmeleri.

2010 yılında, hayvan davranışçısı David Sands köprüyü ziyaret etti ve köpeklerin kesinlikle kendilerini bilinçli olarak öldürmedikleri sonucuna ulaştı. Sıçrayan köpeklerin çoğu, özellikle keskin koku takip yeteneklerine sahip uzun burunlu türler olduğundan, vahşi hayvan kokusunun tetikleyici olabileceğini düşündü.



Dr. David Sands, köpeklerin köprüden sıçramalarının nedeninin büyük ihtimalle vizon kokusunun (Marten familyasından bir gelincik türü olan vizon, misk üreten hayvanlar sınıfında yer alır ve kürkü için avlanır ve ürettiği misk kokusu feromonları sayesinde koku profili ancak lüks parfümlerde tanımlanır) olduğunu düşünüyor.

Sands, Köpeklerin bu kokuya karşı duyarlılık gösterdiklerini yaptığı deneyler ile kanıtladı. Ancak neden sadece bu bölgedeki köpeklerin böyle bir tepki gösterdiği kesin olarak bilinmiyor.





İskoçya’nın Overtoun Köprüsü’nün gizemi ve köpeklerle olan ölümcül ilişkisi bilim insanlarını şaşırtmaya ve evcil hayvan sahiplerini kaygılandırmaya devam ediyor.