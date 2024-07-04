670 bin liraya süper lüks SUV. Araç almak isteyenler bayram edecek

PİYASADA DENGELER DEĞİŞECEK

Çinli otomotiv üreticisi Leapmotor, 4,9 metre uzunluğundaki ve 800V mimarisiyle öne çıkan C16 modelini pazara sundu. Bu tamamen elektrikli SUV, sadece 22.000 dolar (yaklaşık 670 bin TL) gibi oldukça rekabetçi bir fiyatla tüketicilere sunuluyor ve sadece 48 saat içinde tam 5.208 adet sipariş alarak büyük bir ilgi gördü.

GÜÇLÜ VE ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Leapmotor C16, güçlü 292 HP arkadan itişli motoru ve 67,7 kWh kapasiteli LFP bataryasıyla etkileyici bir menzil sunuyor: tam 520 km. Hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 15 dakikalık bir şarjla 260 km yol kat edebilen bu araç, sürücülere büyük bir konfor ve pratiklik vaat ediyor.