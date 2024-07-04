670 bin liraya süper lüks SUV. Araç almak isteyenler bayram edecek

670 bin liraya süper lüks SUV. Araç almak isteyenler bayram edecek
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Elektrikli otomobil piyasasında, 670 bin liralık bir süper lüks SUV model tanıtıldı.

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670 bin liraya süper lüks SUV. Araç almak isteyenler bayram edecek 1

Ses getirecek yeni SUV model, piyasadaki diğer tüm otomobilleri geride bırakacak kadar etkileyici özelliklere sahip. Tanıtılmasının ardından sadece 2 gün içinde 5 binden fazla sipariş aldı. İşte bu etkileyici modelin detayları...

Diğer tüm otomobilleri unutturacak bir ikinci el fiyatına sahip sıfır süper lüks SUV model de piyasaya sunuldu. Bu elektrikli model, fiyat-performans açısından rakiplerinden öne çıkıyor ve yüksek teknoloji ile güvenlik standartlarını bir arada sunuyor. İşte bu yeni modelin tüm özellikleri...

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670 bin liraya süper lüks SUV. Araç almak isteyenler bayram edecek 2

PİYASADA DENGELER DEĞİŞECEK

Çinli otomotiv üreticisi Leapmotor, 4,9 metre uzunluğundaki ve 800V mimarisiyle öne çıkan C16 modelini pazara sundu. Bu tamamen elektrikli SUV, sadece 22.000 dolar (yaklaşık 670 bin TL) gibi oldukça rekabetçi bir fiyatla tüketicilere sunuluyor ve sadece 48 saat içinde tam 5.208 adet sipariş alarak büyük bir ilgi gördü.

GÜÇLÜ VE ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Leapmotor C16, güçlü 292 HP arkadan itişli motoru ve 67,7 kWh kapasiteli LFP bataryasıyla etkileyici bir menzil sunuyor: tam 520 km. Hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 15 dakikalık bir şarjla 260 km yol kat edebilen bu araç, sürücülere büyük bir konfor ve pratiklik vaat ediyor.

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670 bin liraya süper lüks SUV. Araç almak isteyenler bayram edecek 3

İLERİ TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK ÖZELLİĞİ

C16, teknolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor. NVIDIA Orin-X çipset ve LiDAR destekli otonom sürüş sistemi, bu aracı sınıfının öncüsü konumuna getiriyor. 2+2+2 oturma düzenine sahip olan araçta, arka koltuklar için 14,6 inçlik 2,5K çözünürlüklü bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Standart olarak sunulan ısı pompalı termal yönetim sistemi ve V2L desteği ise araçtaki konforu artırmanın yanı sıra enerji verimliliğini de sağlıyor.

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670 bin liraya süper lüks SUV. Araç almak isteyenler bayram edecek 4

TÜRKİYE VE AVRUPA PAZARINA HAZIRLIK

Leapmotor, C16 modelini yakın zamanda Türkiye dahil Avrupa pazarına sunmayı planlıyor. En düşük pakette bile donanım özelliklerinin büyük bir bölümünü standart olarak sunan firma, rekabetçi fiyat politikasıyla Avrupa'da da geniş bir talep oluşturmayı amaçlıyor.

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670 bin liraya süper lüks SUV. Araç almak isteyenler bayram edecek 5

SUV PİYASASINDA YENİ DÖNEM

Leapmotor'un C16 modeli, sadece uygun fiyatıyla değil, aynı zamanda sunduğu yüksek teknoloji ve performans özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bu model, Leapmotor'un elektrikli büyük SUV pazarında yeni bir dönem başlatmayı hedeflediğini gösteriyor. Yeni modelin 670 bin lira dolaylarında satışa sunulması bekleniyor. Elektrikli araçlar alanında bu kadar kapsamlı bir donanımı bu fiyat aralığında sunmak, Leapmotor'un sektördeki iddiasını güçlendiriyor.

C16, çevre dostu yapısı ve ileri teknolojik özellikleriyle otomotiv dünyasında büyük bir ilgiyle karşılanmaya devam edecek.

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