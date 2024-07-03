İlk 6 ayın en çok kazandıranı belli oldu. Uzman isim 'daha da artacak' dedi

“ALTIN YILIN 2‘NCİ YARISINDA İLK YARISINDA KAZANDIRDIĞINDAN DAHA FAZLA KAZANDIRACAK”

Dünyadaki ekonomik gelişmeler baz alındığında altının yılın ikinci yarısında da kazandırmaya devam edeceğini tahmin ettiğini vurgulayan Özman şunları kaydetti:

Hem Amerika’da hem Avrupa’da artık Avrupa’da enflasyon yüzde 2 civarında, Amerika’da yüzde 1,5-2,5 civarında bekleniyor. Bu enflasyon rakamları artık faiz indirmelerini de beraberinde getirmesi gerekiyor iktisadi olarak da. Bu enflasyon düzeyinin kalıcı olduğuna inanırlarsa ki zaten yetkililerin bir kısmı bu yönde kanaat belirtiyor. En az bir sefer, tahminimce iki sefer, yılın 2. yarısında iki sefer faiz indirimi Avrupa veya Amerika gerçekleştirilecek.