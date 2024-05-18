Emeklinin beklediği haber SGK Uzmanı Ali Tezel'den geldi. En düşük emekli maaşı kaç lira olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklinin beklediği haber SGK Uzmanı Ali Tezel'den geldi. En düşük emekli maaşı kaç lira olacak
Yüksek enflasyona bağlı alım gücünün düşmesi nedeni ile emekliler geçim sıkıntısı altında inip inip inlerken, gözler Temmuz ayında belli olacak en düşük emekli maaşına çevrildi.

Ocak ayında yapılan yüzde 49.25 oranında yapılan zam kök maaş sorunu nedeni ile zaten oldukça düşüm maaş alan SSK ve BAĞ KUR emekli maaşlarını geçinilebilir bir hale getirememişti.

En düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıksa da açılık sınırının çok altında kalmıştı. Milyonlarca emekli Temmuz'da yapılacak enflasyon ve iyileştirmeler için gün sayar olmuştu.

En çok merak edilenlerden biri de enflasyon farkının dışında emeklilere refah payı verilip verilmeyeceği konusunu olmuştu.

EMEKLİ 4 AY DA YÜZDE 18.72 ORANINDA ZAMMI GARANTİLEDİ

Açıklamaları ile adından söz ettiren SGK Uzmanı Ali Tezel ise bir hesaplama yaparak en düşük emekli maaşına yapılabilecek zam oranının açıkladı.

6 aylık enflasyon oranı ortalamasına göre hesaplanacak emeklinin enflasyon zammı için ilk 4 aylık rakam şimdiden yüzde 18.75 olarak belirlendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin öncesinde ek zam bekleyen emeklilere seyyanen bir zam yapılmayacağını söylemiş ancak 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan ederek emeklilerin beklentisinin artmasına neden olmuştu.

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Bu açıklamanın ardından emekliler için hazırlanan destek paketi üzerinde konuşulmaya başlanmıştı. Emekli destek paketine ilişkin ile ilgili ise ilk detayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli kart uygulamasını devreye alacaklarını söyleyerek vermişti.

ALİ TEZEL'DEN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Ancak emeklileri destek paketi açıklaması memnun etmemiş, Temmuz ayı için iyileştirilmiş bir zam oranı ve refah payı talep etmişlerdi.

Temmuz’da yapılacak emekli zam oranı merak edilirken SGK Uzmanı Ali Tezel'den en düşük emekli maaşı için bir açıklama geldi.

Daha öncesi zam dönemlerinde de maaş zamlarına ilişkin isabetli tahminlerde bulunan Ali Tezel, Temmuz ayında geçen yılki gibi emeklilere yüzde 25 zam yapılacağını söyledi. Ancak Ali Tezel emeklilere bu yıl refah payı verilmesinin ise mümkün olamayacağını dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını ve Merkez Bankası sıkılaşma politikaları ve tasarruf paketini hatırlatan Ali Tezel yaptığı son açıklamada Meclis'in yapacağı düzenleme ile en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasının öngördüğünü ifade etti.

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